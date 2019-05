Festa de réveillon da Prefeitura de Natal terá apenas queima de fogos Falta verba para contratar atrações, mas também a Capitania das Artes alega que por motivo dos shows tem havido muita confusão.

Sem verba para contratar bandas, a Prefeitura de Natal oferecerá aos natalenses e turistas, no réveillon, apenas queima de fogos. As confusões que aconteceram nas praias nos últimos anos também foram levadas em consideração, segundo o assessor de imprensa da Capitania das Artes, Dionísio Outeda.



Ele acrescentou ainda que “a população, no decorrer dos anos, tem ido às praias somente para ver a queima de fogos e em seguida se dirige às suas residências para celebrar a chegada do ano com a família”.



A prefeitura está gastando aproximadamente R$ 240 mil para realizar a queima de fogos nas praias da Redinha e do Meio e em Ponta Negra. Nessa última, os fogos serão lançados de um barco que se posicionará a 300 metros da costa. A queima durará 12 minutos.



O responsável técnico da empresa Bazar São Paulo, Washington Reis, explicou que para este ano “o diferencial da queima de fogos será que todo litoral sul poderá ver a queima, pois o barco se posicionará em um ponto onde a visibilidade se torna melhor”, completa.