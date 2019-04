MPF/RN pede fechamento do Natal Seguro Premiável De acordo com o MPF, o Natal Seguro Premiável estaria comercializando um modelo de seguro de acidentes pessoais associado à aquisição de títulos de capitalização.

O Ministério Público Federal no RN (MPF/RN) ajuizou nesta quinta-feira (18), uma ação civil pública, com pedido de liminar, para que sejam encerradas as atividades do "Natal Seguro Premiável".



A ação é contra a JRL Administração de Serviços Empresariais LTDA. (estipulante do Natal Seguro Premiável), a Protege Adm. de Seguros, Capitalização e Previdência (seguradora), a Sul América Capitalização S.A. (emissora de títulos de capitalização), a Unibanco Seguros S. A. e contra a Superintendência de Seguros Privados (Susep).



De acordo com as informações apuradas em procedimento administrativo instaurado pelo MPF/RN, o Natal Seguro Premiável estaria comercializando um modelo de seguro de acidentes pessoais associado à aquisição de títulos de capitalização. Essa atividade infringe os regulamentos do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Susep, entidades responsáveis pela edição de normas regentes das atividades de seguro no Brasil, assim como do controle e fiscalização do mercado.



Para os procuradores da República Caroline Maciel, Ronaldo Pinheiro de Queiroz e Gilberto Barroso de Carvalho Junior, que assinam a ação, a venda do seguro seria apenas um pretexto para viabilizar sorteios nos moldes dos extintos "Poupa Ganha", "Tenta Ganha", "Potiguar da Sorte" e "RN da Sorte", resgatando sorteios e bingos já considerados ilegais no estado.



Na ação, o MPF/RN destaca ainda que o Natal Seguro Premiável utiliza propagandas ostensivas em semáforos, meios de comunicação, outdoors e internet.



"Toda a comercialização é realizada por vendedores que sequer têm o treinamento necessário para oferecer apólices de seguro de acidentes pessoais, abordando os compradores em semáforos e locais públicos de forma aleatória e sem critérios específicos", frisam os procuradores.



Pelo valor de cinco reais, o seguro comercializado oferece uma cobertura de 30 dias e proteção no valor de dois mil reais para o usuário, quantia bem menor que a ofertada no mercado, constatada em pesquisa informal realizada pelo MPF/RN. "Verificamos ainda que, se não houvesse os sorteios, pouquíssimas pessoas se interessariam pelo produto oferecido", detalham.



Esse fato comprova que o valor do prêmio, que normalmente não passa de R$ 70 mil é considerado baixo em comparação à quantia arrecada com a venda dos títulos de capitalização é custeado pelos compradores do Natal Seguro Premiável, e não pela seguradora, como determina o regulamento da Susep.



Segundo o MPF/RN, essa irregularidade resulta no enriquecimento ilícito dos gestores em detrimento do prejuízo à população, configurando uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor. A paralisação das atividades do Natal Seguro Premiável em caráter de urgência foi pedida pelo MPF/RN para evitar que milhares de pessoas continuem comprando o produto ilegal, promovendo o enriquecimento ilícito dos gestores do seguro.



Na ação, os procuradores também pedem que a Susep seja condenada a fiscalizar de forma efetiva no RN a comercialização de apólices coletivas de seguro associadas à emissão de títulos de capitalização, mediante as exigências editadas pela CNSP e pela própria Susep. A ação civil pública foi distribuída para o juiz titular da 4ª Vara da Justiça Federal no RN.



* Fonte: Assessoria do MPF/RN.