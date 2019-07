Sesed receberá investimento de R$ 12 milhões Recursos serão utilizados para compra de equipamentos, construção e reforma de delegacias e realização de cursos de capacitação policial.

O secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, viaja a Brasília na próxima quarta-feira, dia 21, para assinar nove convênios no valor aproximado de R$ 12 milhões entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Os recursos serão utilizados para compra de equipamentos, construção e reforma de delegacias e realização de cursos de capacitação policial. No mês passado, a governadora Wilma de Faria entregou uma série de equipamentos para a Polícia, o Itep e o Corpo de Bombeiros, no valor de R$ 3 milhões.



Agripino Neto explicou que os convênios serão assinados pelo ministro da Justiça, Tarso Genro, e pelo secretário Nacional de Segurança Pública, Ricardo Balestreri. Após a formalidade, a Sesed dará início às licitações. Os convênios prevêem as seguintes aquisições: veículos, móveis, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, rádio comunicação e material de instrução e treinamento utilizados nos cursos de capacitação de policiais e bombeiros. Este ano, a Polícia Civil formará novos 68 delegados, 107 escrivães e 263 agentes. Na Polícia Militar, serão formados 600 novos soldados.



Também serão empregados recursos no programa de Prevenção à Violência, no Programa de Prevenção e Gerenciamento de Estresse para Profissionais de Segurança Pública e, ainda, para a realização da etapa estadual da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública. “Nosso maior patrimônio são nossos profissionais. Vamos investir bastante na qualificação de pessoal”, disse o secretário.



Um dos convênios, no valor de R$ 666 mil, visa à construção de duas delegacias e reparos em distritos policiais e bases comunitárias. “Vamos melhorar as instalações físicas das delegacias, incluindo as de plantão da Zona Norte e Zona Sul de Natal”, adiantou Agripino Neto.



Outro destaque é a aplicação de R$ 917 mil para a modernização do processo de investigação de homicídios. Segundo o secretário, o convênio vai permitir a capacitação de policiais e aquisição de equipamentos específicos para esse tipo de investigação criminal. A Sesed vai transformar a Delegacia Especializada em Homicídios numa Divisão de Homicídios. Nos convênios com a Senasp, a contrapartida do Estado é de até 10% do valor total.



Reforço

No mês passado, a governadora Wilma de Faria dotou a Polícia e o Corpo de Bombeiros com novos equipamentos e armamentos, como mil coletes à prova de bala, 1.250 coletes refletivos, 456 pistolas calibre .40, 110 rádios comunicadores digitais, dois quadriciclos, dois veículos adaptados para o transporte de cadáveres, cinco ambulâncias e cinco picapes Nissan X-Terra. O investimento nestes equipamentos, utilizados na Operação Verão, soma quase R$ 3 milhões. Ainda é aguardado o envio por parte da Senasp de 222 etilômetros (conhecidos popularmente como bafômetros) e 100 armas não-letais do tipo pistola de onda T (Taser), equipamento que age sobre o sistema nervoso central paralisando a pessoa atingida por alguns segundos.



Fonte: Assessoria de comunicação Sesed