IBGE registra alta nos preços de remédios O aumento se deve a alta do dólar que fez o valor dos medicamentos variar de -0,11% em dezembro para 0,61% no mês passado.

A alta do dólar causou impacto nos preços de remédios e itens como eletrodomésticos, TV e som. A constatação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.



No mês passado, os eletrodomésticos ficaram, em média, 0,77% mais caros. Em dezembro, tal variação não passou de 0,01%. Já os preços de TV e som subiram 0,48%, após deflação de 1,07% um mês antes.



"Isso sinaliza que houve uma influência do dólar. Sugere que em dezembro não houve alta pelo fim de ano, com as promoções de Natal", afirmou Eulina.



A influência da moeda americana também foi notada entre os remédios, que aceleraram de -0,11% em dezembro para 0,61% no mês passado.





Fonte: Folha online