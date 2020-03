Iberê Ferreira quer dar continuidade ao trabalho de Wilma de Faria

Gabriela Duarte

Iberê Ferreira – O deputado Henrique tem sido o forte de que essa coligação da base do presidente Lula, com a participação do PMDB como foi chamada durante a eleição municipal, e ele está querendo levar esses prefeitos para que possam levar os seus pleitos e reivindicações. Eu não diria que é um indício de reforma. Este assunto não será tratado com os prefeitos.IF – Tenho, até porque não há tempo de se fazer mudança no secretariado. Eu já tenho dito várias vezes que assumindo o Governo, eu assino e vou trabalhar. Já estou planejando o meu período de Governo já sei o que vou publicar, no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, porque não há tempo. Eu quis dizer é que se houver necessidade ela mude, mas que para ter esse aspecto de continuidade nós conversaremos.

IF - Eu acho que se a minha candidatura se manter dentro do instituto da reeleição, ela é natural. Eu só não posso dizer que serei de qualquer forma, porque numa candidatura majoritária não existe uma pessoa só. Dependerá muito da minha capacidade de reunir forças, do mesmo partido. Mas pelo menos pré-candidato pode ficar certo que eu serei.

Diógenes Dantas - No grupo da governadora existem outros pré-candidatos. Além do senhor, tem o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves e os deputados Robinson Faria e João Maia. Como está essa disputa interna, existe um entendimento? O prefeito Carlos Eduardo andou reclamando desse acordo.

IF - Não há entendimento nenhum, o que há é uma conversa. Não acho que as pessoas devem ficar brigando porque eu sou candidato ou João ou Robinson. Acho que isso tem que ficar no passado. O que temos que fazer e, eu já conversei com Robinson sobre isso, é que temos que manter o bloco unido. Então eu não posso admitir que você construa a sua candidatura separando outras pessoas.IF - Exatamente. Não é fácil você dizer quem está melhor.

Diógenes Dantas - Mas vice-governador, a governadora está numa posição no mínimo complicada em relação a escolha de um de vocês para ser candidato.

IF - Ela tem o partido dela. A governadora poderia dizer eu tenho o meu partido e o apoio de outro. É natural.

Diógenes Dantas - Assim, o senhor seria o candidato já que pertence ao partido da governadora?

IF - Eu sou o candidato do partido dela, estarei no Governo e são essas razões que me levam a chegar a essa conclusão.

Diógenes Dantas - Como está a situação de Carlos Eduardo, ele vai sair do partido? Além disso, ele andou reclamando desse seu acordo com João Maia e Robinson.

IF - Eu acho que é porque ele estava fora e talvez tenha recebido a informação errada. Eu acho que ele deve concordar é que precisamos manter o grupo unido porque se dividir vai enfraquecer. Se ele estiver na melhor posição, nós vamos apóia-lo.

Diógenes Dantas - Mas como fica a situação de Carlos Eduardo. Ele tem demonstrado o desejo de sair do partido?

IF - Desde que ele viajou, nós não conversamos. A informação que há é de que ele recebeu um convite para integrar o PDT, mas ainda não havia se definido, pois aguardava uma conversa com a governadora Wilma. Mas o que eu tenho a dizer é que ele pode ficar, volto a dizer que política tem que somar.

Entrevista

Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta segunda-feira (16).