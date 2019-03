Hermano recebe título de Parlamentar do Ano e aliado defende candidatura à Presidência da CMN Vereadores e imprensa prestigiaram o almoço para a entrega do certificado ao peemedebista; Luis Carlos diz que apóia indicação do correligionário.

Na tarde desta segunda-feira (15), o vereador Hermano Morais (PMDB) recebeu oficialmente o título de Parlamentar do Ano em 2008, concedido pelo Comitê de Imprensa da Câmara Municipal do Natal. No almoço, que ocorreu em uma churrascaria da cidade, vereadores eleitos e parlamentares da atual legislatura estiveram presentes e, em conversas reservadas, discutiram sobre a disputa interna na Casa.



Um dos três vereadores do PMDB presentes e que representará o partido na CMN em 2009 junto ao vereador Hermano Morais, o vereador Luís Carlos defendeu que o nome do companheiro de legenda seja indicado para disputar a Presidência da Câmara contra o atual presidente, vereador Dickson Nasser (PSB).



Sendo um dos participantes do G-9 (ainda com nove membros), Luís Carlos disse que ainda não há a definição quanto à data para a escolha do nome que representará o grupo na eleição. No entanto, o vereador se antecipa e diz que apoiará a indicação de Hermano.



“Não sei quando vamos definir o candidato, até porque ainda há algumas coisas para serem analisadas. Mas eu vou defender que o nosso candidato seja Hermano”, disse Luís Carlos.



Dos participantes do G-9, apenas os vereadores eleitos George Câmara (PCdoB) e Júlia Arruda (PSB), e o veterano Franklin Capistrano (PSB) não estiveram no encontro. O vereador eleito Paulo Wagner (PV), que participou de um almoço entre os membros do G-9 na semana passada, reafirmou o apoio a Dickson.



“Eu estou com Dickson”, disse, para todos ouvirem, o irreverente vereador eleito.