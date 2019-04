Polícia queima 103 kg de maconha apreendida na Operação Lord

Divulgação Droga foi queimada na manhã desta terça-feira (23).

Estiveram presentes na incineração, o Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Agripino de Oliveira Neto, a delegada geral adjunta da Polícia Civil, Maria do Carmo Alves de Macedo e Odilon Teodósio, delegado titular da Delegacia Especializada em Narcórticos (Denarc), que é o responsável pela operação.A operação Lord foi deflagrada no dia 20 de novembro na comunidade Beira Rio, em uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar. Na ocasião, foram apreendidos 123 kg de maconha e sete pessoas foram detidas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.Entre os presos está Alexandre Freitas de Lima, mais conhecido como “Senhor”, o que originou o nome da operação (Lord significa senhor em inglês). Ele é apontado pela polícia como líder da quadrilha que comandava o tráfico na região.Os vinte quilos de droga restantes apreendidos na Operação Lord serão queimados após a conclusão do inquérito, prevista para o dia 23 de janeiro. Os 103 quilos de drogas queimados nesta manhã estão avaliados em 120 mil reais.De acordo com o delegado Odilon Teodósio, que preside as investigações, essa droga veio do estado de São Paulo e seu destino seria a comercialização na Grande Natal e em Caicó.A Polícia Civil encerra o ano realizando três incinerações e somente nos últimos quatro meses foram apreendidos aproximadamente quinhentos quilos de droga.Segundo o secretário de Segurança Pública, Agripino Neto, esses números mostram o sucesso do trabalho da polícia no combate ao tráfico de entorpecentes: “Toda essa apreensão é fruto de um longo trabalho realizado pelos policiais da Denarc e Deicor, que realizaram grandes operações durante esse ano”, constatou.