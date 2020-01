O técnico alvinegro, Heriberto da Cunha, recebeu uma boa notícia na tarde desta sexta-feira (06). O lateral-direito Marcos Tamandaré, que aguardava a confirmação de sua regularização, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e a consulta ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nada acusou.

Com isso, o jogador está à disposição de Heriberto da Cunha para a sequência do Campeonato Estadual. Porém, apesar de regularizado, Tamandaré espera por parecer do Departamento de Preparação Física e Fisiologia para saber quando poderá estrear com a camisa do Mais Querido.