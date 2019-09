Wilma de Faria e Mangabeira se reúnem às 10h desta segunda-feira

Vlademir Alexandre Governadora recebe ministro de Assuntos Estratégicos.

"Não há solução para o Brasil sem solução para o Nordeste. O Nordeste tem de ser entendido no Brasil não como uma região atrasada que necessite de políticas compensatórias, mas como um grande laboratório brasileiro, como um terreno privilegiado para começar a construir um modelo de desenvolvimento que o país todo está buscando", disse o ministro. Além do Rio Grande do Norte, o ministro visitará os estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco.Mangabeira viaja acompanhado por parlamentares e representantes de diversos órgãos do governo federal. Entre os já confirmados estão os ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), da Educação (MEC) e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Caixa Econômica Federal Banco do Nordeste Confederação Nacional da Indústria (CNI) Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (Ipea) e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).De acordo com informações da assessoria do ministro, as iniciativas para o Nordeste terão como base cinco vertentes: a organização de um novo modelo de agricultura irrigada a construção institucional, por meio do Estado, de um modelo industrial baseado em redes de pequenas e médias empresas a discussão de um novo modelo de ensino médio capaz de integrar o ensino geral e o técnico- profissional a construção dos próximos passos das políticas sociais de transferência de renda, baseados na capacitação e na ampliação de oportunidades e um projeto estruturante que não enxergue as grandes obras de infra-estrutura e indústria como fins em si mesmas, mas que perceba as vocações locais para o desenvolvimento da região dentro de uma estratégia nacional.