Ajuda humanitária do Brasil segue hoje para Gaza Doações seguirão em um avião da Força Aérea Brasileira, que deverá chegar domingo (11) a Amã, na Jordânia.

O governo brasileiro envia hoje (9) 14 toneladas de doações em remédios e alimentos às vítimas do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas na Faixa de Gaza. As doações seguirão em um avião Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira, que deverá chegar domingo (11) a Amã, na Jordânia.



De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores, da Jordânia a carga seguirá para Gaza com a ajuda da Organização Jordaniana de Caridade. Entre os medicamentos estão antibióticos, anti-hipertensivos, anestésicos, antidiabéticos e analgésicos, sais de reidratação, seringas, ataduras e outros instrumentos de primeiros-socorros.



Além disso, o governo doará oito toneladas de alimentos de alto valor calórico e protéico, em 350 caixas de produtos prontos para consumo, que incluem sardinha em lata, fiambre bovino em lata, leite em pó, biscoitos, macarrão instantâneo, farinha de milho em flocos e açúcar cristal.