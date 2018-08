Zeca Melo defende que é preciso empreender para encarar novo momento econômico

Fotos: Júlio Pinheiro "2008 foi um ano bom pra economia brasileira, se não fosse esse acidentezinho."

"Devemos nos mobilizar para não depender da crise".

"Precisamos da garantia de que a Petrobras mantenha a meta de produção".

"O que deve afetar o Sebrae é uma parada no crescimento da estrutura de arrecadação".

- 2008 foi um bom ano pra economia brasileira, se não fosse esse acidentezinho, que não podemos chamar de pequeno, essa crise mundial, que aconteceu em outubro, íamos fechar o ano com chave de ouro. Esse negócio de crise é interessante.Quando estamos vivendo a crise, não se tem noção exatamente do que está acontecendo. Só se veio falar do crack da bolsa, em 1929, três anos depois. Não se sabia que depois aquela época ia ser chamada de década perdida.Talvez, daqui a dois ou três anos, alguém diga que em novembro de 2008 foi o fim da crise. A crise vinha, vinha e agora se cristaliza pra todo mundo ver. Se for o começo da crise, vamos ter mais problemas. Em relação à crise, o único prognóstico correto é que nenhum prognóstico feito está correto.Mas em relação ao Sebrae, 2008 foi muito bom como foi para a economia brasileira. Na área de informação, avançamos muito com nossa Central, incorporamos novos serviços. Fizemos uma boa parceria com instituições da sociedade civil, como o poder Judiciário, com o Núcleo de Conciliação.Fizemos também contato com a Ordem dos Advogados do Brasil e estamos prestando assessoria jurídica, que era uma dificuldade para as empresas que querem se constituir. Montamos uma estrutura nova na região do Trairi que está dando resultado. Talvez seja, dos escritórios regionais do Sebrae, em Santa Cruz que se tenha melhor resultado, com maior articulação com a sociedade.Estamos tentando abrir um escritório no Agreste. Fizemos um grande avanço na área de políticas públicas, com a questão da concessão que o Governo do Estado fez, aumentando o limite no faturamento das empresas, através da Lei Geral. Esperamos que a questão do crédito para as pequenas que vendem para as grandes e ainda não se creditam com ICMS, que esse problema seja resolvido.Se não for resolvido com essa nova legislação que está sendo discutida no Congresso federal, seja resolvido de outra forma. Acho que fechamos o ano muito bem em relação aos aspectos tributários.Em relação a 2009, estamos trabalhando para estender a Lei Geral para os municípios do estado. Temos quatro municípios - Apodi, Assu, Parelhas e Serra Negra - com a Lei Geral aprovada e sancionada pelos municípios e temos cerca de 25 municípios onde a legislação está em andamento, inclusive Mossoró, onde já tivemos uma reunião com a prefeita e esperamos ter condições de aprovar a Lei Geral Municipal até o fim do ano.Fizemos uma discussão e encaminhamos o material a todos os prefeitos. Alguns nos entregaram a documentação necessária e entregamos pra eles uma minuta da mensagem do prefeito para Câmara e uma minuta da Lei Geral Municipal. Esperamos que, até o fim do ano, tenhamos 17 municípios aprovados com a Lei Geral aprovada, o que significa 10% dos municípios.Essa articulação é feita pelo Sebrae com as prefeituras porque a Lei permite, no programa de compras governamentais, estabelecimento de diretrizes específicas para quem quer montar uma empresa, reduzindo a carga tributária, as questões burocráticas, simplificando o processo de abertura de empresas.O que deve afetar o Sebrae é uma "parada" no crescimento da estrutura de arrecadação do Sebrae. Se o país cresce menos, você paga menos. Estamos conversando informalmente com os conselhos, que são presidentes de associações e federações, e devemos nos mobilizar para não depender da crise. E é até comum falar que as crises geram oportunidade, mas é a verdade.Alguns setores que estavam com dificuldade de exportação, por causa da questão cambial, apesar do mercado se reduzir, em alguns setores você já tem contratos fechados. O Rio Grande do Norte é um estado exportador na área de frutas, carcinicultura...A crise pode gerar alguma oportunidade para o micro e pequeno empresário. A responsabilidade de quem está à frente de uma instituição como o Sebrae é criar alternativas de sobrevivência nesse momento, como a apicultura.No setor, diversas instituições se juntaram para tornar um sucesso o programa de apicultura do estado. Antes não se produzia nada e agora vamos exportar cerca de 1 milhão de dólares esse ano. Isso tem uma importância econômica e social muito grande porque esses produtores estão espalhados por todo o estado.Mas, por força de uma exigência do mercado comum europeu, estamos estabelecendo algumas defesas sanitárias e algumas regulações importantes para o mel do Brasil ser exportado para a comunidade européia.A oportunidade é melhorar a qualidade do mel no Rio Grande do Norte, fazendo laboratórios como banco de rainha, em Mossoró, melhorando a qualidade genética. Ter um controle de enxameação, melhorando a produtividade para melhorar a qualidade das casas de mel, os entrepostos, tendo condições dessa forma, com produtividade, de terem melhor linha de preço e enfrentar da melhor maneira o momento.Há uns quatro ou cinco anos, o Sebrae nacional e a Petrobras firmaram um convênio, um programa nacional e o Rio Grande do Norte conseguiu ser incluído nesse programa. Esse ano fizemos uma discursão muito boa com a Petrobras, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Federação das Indústrias, por meio do Senai, Banco do Nordeste e Cefet.Fizemos uma carta para todos os prestadores de serviços das Petrobras. Convidamos mais de 200 empresas e construímos, junto com 50 ou 60 empresas e as insituições, um programa chamado Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás - Redepetro. Estabelecemos um programa de qualidade e certificação e um programa de capacitação, com Cefet e Senai.E estamos montando uma super-estrutura, inclusive com a colaboração da prefeitura de Mossoró, que cedeu uma sala de aula. Então, algumas atividades - como solda - que você era obrigado a fazer fora do estado, na Bahia, estão sendo feita aqui, em Mossoró.Esse ano estamos trabalhando fortemente na área de prestação de serviços e na industrial. Estamos resolvendo questões como recursos humanos e estrategicamente precisamos de uma garantia para o estado de que a Petrobras mantenha a meta de produzir 180 mil barris/dia no estado. Isso é muito importante. Pra se ter idéia, todo o orçamento do estado para 2008 é de R$ 6 bilhões e o da Petrobras é de R$ 3 bilhões, a metade do orçamento do estado.E considerar que 90% deve ser aquisição ou investimento. Imagine isso num patamar de 80, 90 mil barris/dia. Esse pa tamar sobe. É muito importante manter esses investimentos.A Redepetro tem, como desafios, incorporar na rede os produtores independentes e os grandes fornecedores da Petrobras.Temos no Sebrae mais de dez redes. Nas áreas de material de construção, de eletroeletrônico, de supermercados, de farmácias. Vamos realizar a Feira do Empreendedor em Mossoró e vamos realizar, no mesmo período, o 1º Fórum Estadual de Redes, com a expectativa de participação de mais de 500 empresas, para discutirmos com essas empresas as dificuldades e como podemos superá-las.Na área de material de construção temos a rede Construrn, com uma em cada cidade média do estado. Temos a Redemais, no estado todo, a Redeshow, a Redeseridó e tem outras formas de rede, como a Asitex, que são mais de 30 empresas em Jardim de Piranhas. Esperamos que, em 2009, possamos estabelecer o Centro Tecnológico com tudo aprovado.- O roteiro Seridó foi uma reivindicação da governadora numa discursão que tivemos com o Sebrae nacional, quando o Barreira Roxa saiu do Sebrae para o Governo. O Roteiro Seridó é um trabalho interessante, demora a amadurecer, temos um programa chamado Saboreando, temos roteiro na área de gastronomia, principalmente em Currais Novos, que dobrou o número de leitos desde que começamos o programa.O Costa Branca está previsto no Prodetur. Temos um convênio com recursos do Sebrae e Secretaria de Turismo para apoiar esses pólos. Pretendemos também, em 2009, deflagrar um programa para o serrano, criando algum atrativo turístico com apelo na área de cultura, aproveitando alguns aspectos do cangaço.Em 2009, o Sebrae nacional está apoiando também o Território da Cidadania. O governo federal identificou aqui no estado seis territórios. Três estão aprovados de acordo com a vocação de cada região. São elas: o sertão do Apodi, com turismo, cultura e gastronomia; o eixo Assu-Mossoró, com agronegócio; e a parte do Mato Grande, com empreendedorismo.Fala-se em mais três, um no Potengi, outro no Alto Oeste e um no Seridó. Vamos trabalhar o acerto técnico e a parte de contratualização com o MDA, para soltar em 2009 de forma regional.Esse é um dos problemas mais graves do país, o apagão de recursos humanos em relação a tudo. Aqui no Sebrae chegou um momento em que estamos procurando consultores. Quem estiver nos lendo, procure o Sebrae porque estamos sentindo essa dificuldade. Na área de petróleo de gás, em Mossoró, é dramático.Estamos precisando de soldadores, de mão-de-obra para trabalhar. Temos prestadores de serviço, ganhando R$ 17 mil, R$ 18 mil, morando nos melhores hotéis de Mossoró. A empresa ganha um contrato com a Petrobras e precisa de um soldador certificado. No setor hoteleiro, acontece o mesmo, apesar de ter o Barreira Roxa oferecendo cursos de qualificação. Mas o problema de recursos humanos é sério no Brasil.A palestra chama atenção para necessidade de aprofundar o problema e lhe dá informação. Mas não existe formação profissional por meio de palestras, precisamos focar o que o mercado procura e ser específico na área. O que o empresário precisa é colher a necessidade de aprofundar, fazendo o Empretec, com uma carga horária significativa, como acontece no Alto do Rodrigues. Essas são soluções, dentro da matriz, dependendo da área de cada um.Por exemplo, em Santa Cruz, estamos fazendo algumas palestras, como a Quarta do Empreendedor, com mais de 300 pessoas. E quando acaba as pessoas fazem os cursos. O programa Empresa Viva trabalha com atendimento individual e também a questão coletiva. Dentro do Mato Grande, temos São Miguel do Gostoso, voltado para o turismo, com união de todos. Estamos desenvolvendo um software para os produtores de Jardim de Piranhas, com um trabalho específico.São R$ 22 milhões em 2008 e quase R$ 30 milhões para 2009. Os programas são da perspectiva de construção de escritório no agreste, em Nova Cruz. Estamos montando um programa muito forte de mineração, desenhando com o Ministério da Integração, Ministério das Minas e Energia, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico.Devemos trabalhar a questão dos territórios, separando a área de comércio da de serviços, com os prestadores de serviços de informática, de farmácia e material de construção e oficina mecânica.Consolidar área de confecção, petróleo de gás, programas de tecnologia, Censo Empresarial e o Núcleo de Conciliação na área jurídica. Mas o Sebrae vai sempre trabalhar mercado, gestão, empreendedorismo e tecnologia em todos os projetos.