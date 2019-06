Mega-sena sorteia R$ 4,3 milhões neste sábado As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país até uma hora antes do sorteio. A aposta simples custa R$ 1,75.

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 4,3 milhões no sorteio deste sábado (10) para quem acertar as seis dezenas do concurso 1038. O sorteio ocorre em Brasília (DF), às 20h. Se aplicado na poupança, por mês, o dinheiro renderia cerca de R$ 30 mil. Isso significa que o sortudo pode comprar, só com os rendimentos, um carro popular 0km a cada 30 dias. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país até uma hora antes do sorteio. A aposta simples custa R$ 1,75.



Na mesma noite, a Lotomania (896) pode pagar R$ 600 mil para quem acertar as 20 dezenas. A Quina (2001) está acumulada em R$ 900 mil. A Timemania (46) tem um prêmio de R$ 2,4 milhões. A extração 4310 da Loteria Federal começa às 19h.



Cada uma das 27 pessoas que acertaram a quina da Mega–Sena no concurso de quarta-feira (07) tem direito a retirar R$ 41.327,23. Os acertadores da quadra foram 3.108, que vão levar para casa R$ 359,02.



Números sorteados no concurso 1037 da Mega–Sena: 04 - 36 - 44 - 46 - 53- 56.