Corinthians tem desfalque e São Paulo quer recuperação na rodada do Paulista

O meia-atacante Acosta, que sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda em agosto do ano passado, já está treinando normalmente com o restante do elenco do Corinthians. “Ele já está totalmente recuperado. Agora, é opção do treinador escalá-lo ou não. A situação do (volante) Bruno Octavio é idêntica”, concluiu. São Paulo O elenco são-paulino se reapresentou nesta segunda-feira (02) após a derrota por 2 a 0 para o Santo André, no quarto jogo da equipe no Campeonato Paulista e já treinou na terça-feira completamente concentrado na partida de amanhã (4) contra o Bragantino, jogo que será realizado às 22h, no estádio do Morumbi. Os jogadores que atuaram a maior parte do jogo fizeram um trabalho de recuperação muscular no REFFIS, sob a supervisão do preparador físico Carlinhos Neves. Os que pouco ou não participaram da partida contra o clube do ABC trabalharam movimentação e posse de bola por mais de uma hora no campo de showball, sob os olhares atentos do técnico Muricy Ramalho. Após essa atividade, fizeram fortalecimento no REFFIS. Logo após o treino no Centro de Treinamento da Barra Funda os jogadores entraram em regime de concentração para a partida de quarta, contra o Bragantino, no Morumbi.

O Corinthians terá mais um desfalque para a partida de quarta-feira, diante do Paulista, em Jundiaí, pela 5ª rodada do Paulistão. O volante Cristian, com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, deverá ficar afastado da equipe por cerca de 3 a 4 semanas. Fabinho, que entrou no lugar do jogador na partida diante do Oeste, sábado, tem grandes chances de ser o substituto.

Para o gerente de futebol do clube, Sebastião Alves, o momento irregular acontece por causa do equilíbrio do Paulistão. “É um dos campeonatos mais complicados. Tivemos dificuldades, mas ainda faltam 15 rodadas. Vamos superar o mau momento e buscar a reação contra o São Paulo”, disse.

Apesar do jejum de vitórias, o dirigente reiterou sua confiança no trabalho do técnico Marcelo Veiga. “Ele (Marcelo) está focado no trabalho. Todos querem um bom resultado e ele tem total respaldo da diretoria. Acreditamos no trabalho e creio que vamos nos recuperar”, explicou.