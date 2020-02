Homens encontram ossada no San Vale A polícia constatou que a vítima foi executada, pois o crânio tinha uma marca de tiro e que o corpo está enterrado há mais de dez meses.

Um grupo de jovens encontrou uma ossada nesta quarta-feira (11) dentro de uma vala por trás do Sest Senat, no prolongamento da Avenida Prudente de Morais. De acordo com informações da policiais, os rapazes estavam caçando quando se deparam do uma vala onde estavam os ossos.



A polícia foi chamada ao local e constatou que a vítima foi executada com um tiro na cabeça. O delegado da 11ª DP, Nataneon de Freitas, constatou que o corpo estava enterrado há mais de 10 meses. “A musculatura estava totalmente decomposta restando somente os ossos”, diz.



O caso foi encaminhado para a 11ª DP que irá abrir um inquérito, ouvindo as pessoas que encontraram o corpo e realizando as investigações para reconhecer o corpo. “As pessoas que tiverem parentes desaparecidos devem se dirigir para a 11ª DP para realizarmos exames e tentarmos identificar a ossada”.