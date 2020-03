A nova onda do vírus

Apesar de todos estarem vulneráveis aos vírus, há possibilidade de dificultar o o acesso desses programas ao computador. O tecnólogo Adorilson Bezerra afirma que podemos substituir alguns programas comumente utilizados por modelos diferentes e o mais importante: desconfiar de qualquer e-mail. "O vírus agora leva a própria pessoa a infectar o computador", explica Adorilson.O vírus tem chegado bastante em forma de currículo ou fotos e sempre com endereço de contatos que já tiveram a máquina infectada. Segundo o tecnólogo, essas mensagens são mandadas automaticamente e por isso não precisam ser enviadas por e-mail, basta um usuário abrir que elas são destinadas aos seus contatos.Adorilson também aponta outra mudança na finalidade do vírus. Se antes eles pretendiam atingir arquivos, hoje o vírus entra no computador com o intuito de descobrir senhas de todos os cunhos, principalmente de contas de banco.Trocar alguns softs comumente utilizados é considerada a melhor saída. " As pessoas criaram hábitos difíceis de mudar. Quase todo mundo usa Windows, Internet Explorer e Messenger", salientou o tecnólogo.Na opinião dele, a modificação desses programas dificulta a transmissão do vírus, visto que os usuários não estão na mesma rede. O Explorer pode ser substituído pelo Mozilla Firefox, que é usado como navegador e possui tanta disponibilidade de aquisição quanto o software do Windows. O Messenger pode ser trocado pelo Pidgin, que consegue conectar várias redes ao mesmo tempo.O programa pode ter as contas dos mais variados bate-papos, incluindo ICQ, MSN Messenger, Yahoo, entre outros. É possível entrar em todas as contas ao mesmo tempo e conversar com contatos dos diferentes programas em uma única janela.VÍRUSA maioria das contaminações ocorre pela ação do usuário abrindo um arquivo infectado recebido como um anexo de um e-mail. A segunda causa de contaminação é por sistema operacional desatualizado, sem a aplicação de corretivos.Ainda existem alguns tipos de vírus que permanecem ocultos em determinadas horas, entrando em execução em horas específicas.- Consiste numa mensagem de correio eletrônico com fins publicitários, que chegam ao usuário sem serem solicitadas.- É um programa malicioso desenvolvido por programadores que infecta o sistema, faz cópias de si mesmo e tenta se espalhar para outros computadores, utilizando-se de diversos meios.- É o nome dado ao conjunto de produtos desenvolvidos que inclui não só o programa de computador propriamente dito, mas também manuais, especificações, planos de teste, etc.