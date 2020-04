Wilma assina acordo para estudo sobre terminal em Porto do Mangue Terminal graneleiro será construído através de uma Parceria Público-Privada e o estudo será realizado pelo Ministério do Planejamento.

O secretário executivo do Ministério do Planejamento, João Bernardo Bringel, assinou no final da tarde de hoje (18), com a governadora Wilma de Faria, um acordo para a realização de um estudo que irá possibilitar a realização de uma Parceria Público-Privada (PPP), com o objetivo de construir um terminal graneleiro no município de Porto do Mangue.



A princípio, a assinatura estava agendada para ser realizada no início de março, mas foi adiantada e, com isso, o estudo deve ser iniciado antes do previsto. Esse levantamento deve analisar os aspectos técnicos, econômicos e jurídicos da implantação do terminal, cujo objetivo é escoar a produção de áreas como o Seridó, Vale do Açu e Mossoró, inclusive os derivados de petróleo a serem produzidos pela futura refinaria Clara Camarão.



Em sua mensagem anual, lida nessa segunda-feira (16) na Assembléia Legislativa, a governadora defendeu a importância desse projeto e o atrelou a outras obras como a construção de ferrovias entre os municípios de Mossoró, Assu, Afonso Bezerra, Jucurutu e Porto do Mangue.