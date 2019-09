Ministro da Defesa anuncia roteiro de visitas no Nordeste

Isabela Santos Segundo Nelson Jobim, a construção iniciada em 2006 está sendo realizada rapidamente

Durante a tarde o Ministro percorre de carro e faz vistoria no trecho da BR-101 que vai de Parnamirim até São José de Mipibu.Na quinta-feira, Jobim e sua comitiva seguem para Recife e depois volta para João Pessoa para acompanhar os outros trechos da obra.Segundo Nelson Jobim, a construção iniciada em 2006 está sendo realizada rapidamente. “As obras estão sendo realizadas dentro do tempo esperado. Principalmente, tendo em vista problemas como as chuvas e deslocamento de poços”, disse.Outro ponto levantado pelo Ministro de Defesa foi a questão das desapropriações feitas no início da obra. “Considerando que a parte em que começa e a que termina são em área urbana, sempre há esse tipo de problema”, ressaltou.De acordo com o superintendente do DNIT, José Narcélio, no Rio Grande do Norte a BR irá ser duplicada em dois lotes, sendo um deles executado pelo Exército e o outro pela iniciativa privada. “O trecho do Exército está mais adiantado que o da iniciativa privada”, diz.A previsão é de que os primeiros 15 quilômetros da estrada sejam terminados até fevereiro. Mas, a conclusão dos lotes que ficaram a cargo do Rio Grande do Norte, até Areias, serão inaugurados até julho deste ano.