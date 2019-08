Currais Novos: João Neto assume Prefeitura acreditando em retorno de Geraldo Gomes Presidente da Câmara ocupa a vaga devido à cassação do prefeito por compra de votos; o vereador também é um dos acusados na ação.

O prefeito em exercício de Currais Novos, João Neto (DEM), acredita que não permanecerá muito tempo na vaga deixada pelo prefeito cassado Geraldo Gomes (DEM). João Neto, que é o presidente da Câmara Municipal, que assumiu a vaga porque a vice-prefeita Milena Galvão (PP) também foi cassada, crê na comprovação de inocência do prefeito Geraldo Gomes.



Membro do mesmo grupo político de Geraldo Gomes, João Neto também é citado na acusação de compra de votos. No entanto, o prefeito em exercício garante que as provas contra o prefeito cassado foram forjadas e que o Tribunal Regional Eleitoral decidirá por reconduzir Gomes ao comando de Currais Novos.



“Tenho plena convicção de que o prefeito não deve à Justiça. Depois que eles (José Lins) perderam a eleição, juntaram umas testemunhas vazias e levaram elas para depor. As provas são muito frágeis e tenho certeza que a Justiça de segunda instância devolverá o mandato ao prefeito Geraldo Gomes”, disse João Neto.



Questionado sobre a postura que adotará durante o período que permanecerá na Prefeitura, João Neto afirmou que vai manter a filosofia de trabalho de Geraldo Gomes, sem alterar nenhum secretário da equipe indicada pelo prefeito cassado. “Não tenho motivo para mexer em time que está ganhando”, disse.



João Neto declarou ainda que a decisão não surpreendeu Geraldo Gomes, mesmo com a alegação de inocência do prefeito. “Ele sabia que isso ia acontecer porque era só o que se comentava nas ruas. Surpresa foi para mim”, explicou João Neto, que preferiu não opinar sobre a possibilidade de motivações políticas na decisão.



O presidente da Câmara de Currais Novos permanece no cargo até a realização de uma nova eleição no município – já que Geraldo Gomes obteve mais de 50% dos votos válidos – ou até uma decisão de segunda instância inocentando o prefeito cassado.