"Paredões" do passado, do presente e do futuro

Um paredão de 4,13m. Outro de 4,01m. Essa é a soma das alturas dos meios-de-rede titulares que estarão em quadra na decisão do terceiro turno da Superliga Masculina 08/09. Se compararmos as duas parcerias, vemos o passado, o presente e o futuro do vôlei brasileiro em ação.

Pelo Vivo/Minas (MG), André Heller (33 anos) e Henrique (30) - centrais que participaram de várias conquistas da seleção brasileira nos últimos anos. Éder (25) e Lucão (22), da Cimed/Brasil Telecom (SC), representam o futuro da posição, já que, nos dois últimos anos, os jogadores marcaram presença nas convocações das seleções brasileiras adulta e de novos. O encontro das gerações tem lugar e dia marcado. Será nesta sext(-feira (06.02), no ginásio Capoeirão, em Florianópolis, às 21h, com transmissão ao vivo do canal Sportv.

Quando ingressou no voleibol, em 2001, Lucas já assistia pela televisão o sucesso da geração da seleção brasileira comandada pelo técnico Bernardinho, nos últimos oito anos. O gaúcho começou a jogar no time da escola do município de Estrela, vizinho a Colinas, sua cidade natal. Passado oito anos, o jogador destaca a qualidade dos meios-de-rede do Brasil.

"Nos últimos anos, o voleibol brasileiro tem produzido excelentes centrais. Acho que por um bom tempo, os treinadores não precisarão se preocupar em buscar novos talentos para a posição. Temos muitos bons jogadores. A dor de cabeça dos técnicos será com relação à disputa entre os centrais nos clubes e nas seleções", conta o meio-de-rede de 2,09m.

E Lucas vê uma explicação para o surgimento de tantos talentos. "Atualmente, o trabalho dos centrais está mais focado no saque, ataque e bloqueio. A obrigação de ser muito eficiente no passe diminuiu por causa do surgimento da posição de líbero e da qualidade dos ponteiros passadores. Outro ponto positivo foi que a estatura aumentou bastante", explica Lucas, com passagem também pela Ulbra (RS) e pelo Grêmio Náutico União.

Quando era criança, Lucas não perdia um só treino da equipe de basquete da escola. "Adorava o basquete. Precisava jogar porque era bolsista e ganhava desconto na mensalidade", conta o jogador, que, de repente, foi surpreendido e precisou mudar de modalidade.

"A escola perdeu o patrocinador da equipe de basquete. Como eu não podia ficar sem a bolsa, os professores me levaram para o time de vôlei. No início foi bastante complicado. O vôlei é muito técnico e exige concentração", relembra Lucas, vice-campeão mundial juvenil em 2005.

Além do apoio dos pais, Lucas tinha outra motivação para ingressar no voleibol. "Quando comecei, o Bernardinho tinha acabado de chegar na seleção masculina. O time começou a ganhar um título atrás do outro e isto me motivava cada vez mais a continuar neste esporte", destaca o central, que conta que não tinha o desejo de se tornar profissional. "Até ir para o Grêmio Náutico União, em 2004, não queria jogar profissionalmente. Estava no vôlei para ajudar a terminar meus estudos".

Mas o destino reservou uma surpresa para Lucas. "Fico muito orgulhoso de começar no vôlei vendo a seleção jogar e, hoje, fazer parte desta equipe. Atuo com os jogadores que serviram de espelho para mim. O Gustavo, o Rodrigão e o André Heller sempre foram meus ídolos. Sempre tentei observar o que cada um deles tinha de melhor" diz Lucas, que também teve a oportunidade de jogar ao lado do central Henrique, hoje, seu adversário no Vivo/Minas. "Na temporada passada, atuamos juntos aqui na Cimed. Ele se tornou um grande amigo, como o André Heller, com quem tive a chance de atuar e treinar na seleção", completa.

Tradição gaúcha

Mais experiente, o também gaúcho André Heller está radiante com a tradição do Rio Grande do Sul em revelar talentos para a posição. "O Brasil nunca teve tantos jogadores de meio-de-rede bons como atualmente. Fico muito contente. Nos últimos anos, os centrais passaram a ter uma importância maior no ataque. O bloqueio deixou de ser o fundamento mais trabalhado. Engraçado que muitos dos centrais que se destacam são gaúchos", diz André, lembrando a naturalidade dos companheiros da seleção Gustavo, Éder e Lucas.

Sobre a dupla de centrais do adversário, André Heller elogia a postura dos dois jogadores. "Tanto o Éder quanto o Lucas são excelentes jogadores. Com certeza, daqui para frente eles terão uma participação mais ativa na seleção brasileira. São dois meninos competentes que trabalham de forma séria", fala André Heller, que se lembra dos inúmeros vôos que pegou com os companheiros retornando para o Rio Grande do Sul depois dos treinos e competições.

Quando questionado sobre quais os conselhos que passou para os mais novos, Heller é categórico. "Não me lembro de dicas em si. Espero que as minhas ações dentro da quadra tenham sido as mais importantes. O Éder e o Lucas têm uma personalidade forte e têm tudo para criarem um estilo próprio. Espero que eles continuem neste caminho", diz o campeão olímpico e mundial, de 2m.