Micarla vai a Brasília pedir liberação das emendas ao OGU

Assessoria Micarla pede empenho na liberação de emendas para Natal

Essas emendas foram propostas pela bancada federal do Rio Grande do Norte no final do ano passado. Na ocasião a cidade de Natal foi uma das mais contempladas pelos parlamentares. No geral, para a capital e para o estado, os deputados e senadores conseguiram um montante de R$ 260 milhões. A preocupação agora é quanto a liberação que geralmente fica emperrada.Ainda nesta terça-feira (9) pela manhã, Micarla terá um encontro com o Ministro da Integração Geddel Vieira. A audiência foi articulada com a ajuda do deputado federal Henrique Alves (PMDB-RN), que também estará presente.