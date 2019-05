Trânsito de Natal terá monitoramento eletrônico

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) entrega nesta terça-feira (30) a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico do Trânsito.A Central contará com um conjunto de sistemas integrados, dotados de dispositivos tecnológicos capazes de monitorar e controlar o trânsito e o transporte, além de apoiar as ações dos agentes de trânsito. A STTU será responsável pela supervisão do trânsito em pontos estratégicos da cidade, através de imagens geradas por câmeras nos pontos com transmissão de informações do cruzamento em tempo real para a central.O sistema permitirá a centralização das informações de gestão, manutenção, operação e controle de tráfego, proporcionando um gerenciador eficaz; além da integração entre informações em tempo real dos sistemas operativos, entre outras vantagens.O sistema possibilitará ainda gravações de imagens estáticas (fotos) ou dinâmicas (através de quadros apresentando as imagens de vários cruzamentos em tempo real). As informações processadas no GIT (Gerenciador Inteligente de Trânsito), equipamento responsável pela função de controle e supervisão automatizada das suas respectivas redes semafóricas e nos controladores de trânsito instalados, serão enviadas a central de monitoramento, responsável pela gestão de informações e monitoramento das imagens geradas pelo GIT.Nesta central também poderá ser, se detectada a necessidade, feito ajustes nos tempos dos semáforos para verificação, alteração e imposição de planos de tráfego, em caráter emergencial ou definitivo, para desafogar congestionamentos em uma via, quando percebido que na via que cruza o trânsito flui livre. A central também possui opções como sistema on-line de alarme centralizado informando ocorrências: (lâmpadas queimadas e detecção da sobrecarga ou curto circuito), agendamento de planos de tráfego on-line, geração automática de planos de tráfego e contagens volumétricas automáticas de veículos através de laços magnéticos instalados nas vias.Atualmente estão em funcionamento, câmeras nos seguintes cruzamentos: avenida Prudente de Morais com avenida Lima e Silva (rotatória do Machadão), avenida Romualdo Galvão com avenida Antonio Basílio, avenida Bernardo Vieira com avenida São José, avenida Bernardo Vieira com rua dos Pegas, avenida Capitão-mor Gouveia com avenida Jaguarari, avenida Afonso Pena com rua Apodi e avenida Rio Branco com rua João Pessoa.Existem projetos de ampliação, inclusive com pontos já estudados como avenida Presidente Bandeira com avenida Coronel Estevam, rua Mário Negócio com avenida Felizardo Moura e avenida Prudente de Morais com avenida Govenador Tarcisio Maia (Integração).Toda a gestão de implantação, funcionamento e manutenção das câmeras e da central será feita por uma empresa especializada em gestão de programação semafórica, fiscalização e monitoramento eletrônico de trânsito, sendo o acompanhamento destas atividades controladas por setor técnico da STTU.

* Fonte: Secom.