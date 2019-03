Detran esconde números da arrecadação com multas de 2008

Fotos: Vlademir Alexandre Os aluguéis de lombadas eletrônicas e fotos sensores gastam em média R$ 1,5 milhão.

No Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN) não foi possível conseguir nenhuma informação. A reportagem tentou vários telefones de contato, mas ninguém retornou as ligações. A única notícia é que 20% do total arrecadado pela STTU vai para o Detran.Somente as campanhas educativas oferecidas pela secretaria custam R$ 600 mil. Os aluguéis de lombadas eletrônicas e fotossensores, que gastam uma média R$ 1,5 milhão, projetos de educativos e compra de material de sinalização horizontal e vertical e semáforos.Parte do arrecadamento também é destinada a obras que são de responsabilidade da STTU. Projetos como o da Avenida Bernardo Vieira gastaram R$ 12 milhões, divididos entre a prefeitura, o governo federal e os recursos das multas. Somente com Correios a secretaria gasta R$ 700 mil por ano com envio de notificação de multas.A queda nos números entre 2007 e este ano, segundo a secretária do órgão Elequicina Santos é porque as pessoas estão respeitando mais as leis de trânsito, resultado das campanhas educativas.A titular da pasta não faz ligação da queda nos números, com a aplicação da Lei Seca. Os guardas do órgão não têm autonomia para esse tipo de fiscalização e também não tem bafômetros. Elequicina Santos não esconde algumas dificuldades enfrentadas, como a quantidade escassa de fiscais."Temos cerca de 90 guardas, mas desses só estão trabalhando 60. O restante está com atestados e licenças. O ideal era que fosse o triplo dessa quantidade", explicou a secretária.O ano de 2008 começou com uma estimativa de que seriam arrecadados R$ 7.698 em multas, porém com a queda nos números no segundo semestre, essa perspectiva caiu para pouco mais de R$ 5 milhões. Até o meio do ano foram pagos R$ 3.657 milhões, somente no mês de julho mais de R$ 608 mil.Quanto ao total de multas, até o meio deste ano elas chegaram a 36.269. O que representa uma média de seis mil multas, aplicadas entre os 60 agentes que estão trabalhando. A maioria, 24,16% ( 8.761) eram por transitar em velocidade acima do permitido. Seguido de avançar sinal vermelho 23,11% (8.330) e estacionar em local proibido, com 10,31% (3.731).R$ 5 milhõesR$ 3.657 milhõesR$ 6.3 milhões36.2698.761Transitar em velocidade acima do permitido