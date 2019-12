Botafogo perde invenciblidade no Carioca Com o resultado, o clube da estrela solitária estacionou na segunda colocação do Grupo B, com nove pontos.

O Botafogo perdeu sua invencibilidade e os 100% de aproveitamento. Depois de três vitórias consecutivas, o time alvinegro perdeu para o Vola Redonda, por 2 a 1, de virada, em pleno Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (5). Victor Simões abriu o placar para o Bota, mas Fernando e Fabrício fizeram para o Voltaço.



Com o resultado, o clube da estrela solitária estacionou na segunda colocação do Grupo B, com nove pontos. Três a menos que olíder Flamengo, que segue com 100% de aproveitamento. Por outro lado, o Volta pulou da penúltima colocação para a quinta, com quatro.



Primeiro pontinho

Na tarde desta quinta-feira, Bangu e Friburguense fizeram um jogo eletrizante e recheado de gols, que terminou empatado em 3 a 3. O clube do subúrbio abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com dois gols de Tiano. O time de Nova Friburgo voltou aceso para o segundo tempo e virou com gols de Alex Faria, Vitor Hugo e Thiago Santos. No final, Bruno Luiz fez o terceiro para o Bangu e deixou tudo igual.



O resultado foi ruim para os dois. O Bangu é o lanterna do Grupo B, com um ponto, enquanto o Friburguense é o sétimo, com dois.



Confira a 4ª rodada do Carioca

Terça-feira - Cabofriense 1 x 1 AmericanoQuarta-feiraTigres Brasil 2 x 0 MadureiraResende 1 x 3 VascoBoavista 1 x 1 Macaé

Flamengo 4 x 1 Mesquita



Quinta-feira

Bangu 3 x 3 Friburguense

Duque de Caxias 3 x 2 Fluminense

Botafogo 1 x2 Volta Redonda