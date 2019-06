Aluízio Filho lança livro e demonstra interesse em se candidatar a cargo eletivo

Reprodução / César Augusto “Este livro é um misto de saudade, de sofrimento pela perda do meu pai”, declarou.

As Lições que Aprendi com Ele

. O evento está marcado para às 19h na livraria Siciliano do Midway Mall. Em entrevista ao, nesta manhã, o empresário falou sobre a obra e revelou o desejo de se candidatar nas próximas eleições.“Este livro é um misto de saudade, de sofrimento pela perda do meu pai”, declarou o empresário, que pretende lançar outro volume, mas admite que “não será fácil”. Ao tomar conhecimento de que estava escrevendo sobre a história do pai, a família, segundo Aluizinho, não concordou com a idéia. “Chegaram a dizer que eu havia perdido o juízo”, lamenta.Parte da renda arrecadada com a venda do livro será doada ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) e à Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva.Em 122 páginas, Aluizinho conta os melhores e não tão bons momentos que viveu ao lado do pai, além disso, muitas fotos ilustram a publicação. A orelha é assinada pelo cientista político Cláudio José Freire Emereciano.Na entrevista, Aluizinho surpreendeu ao demonstrar a intenção de disputar um cargo eletivo. Quanto ao partido pelo qual deseja realizar tal projeto, citou o PMDB.“Eu só não irei para o PMDB se não quiserem, pois as pessoas que o compõem aqui no Estado têm uns gostos diferentes”, ironizou.Caso a idéia não seja bem recebida pelos peemedebistas, Aluízio Filho já tem outra carta na manga. “Pretendo conversar com o presidente Geraldo Melo [PSDB]".O futuro candidato arriscou até opinar sobre as possíveis alianças para o Governo em 2010. Quanto a Garibaldi Filho apoiar Rosalba Ciarlini (DEM) para ser a sucessora de Wilma de Faria, ele disse apenas que “Garibaldi tem feeling, e deve estar ouvindo muito o nome de Rosalba por aí freqüentemente”.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quinta-feira (8).