Assassinato choca moradores da Redinha Separação foi o motivo para o homicídio seguido de suicídio praticado por policial militar.

Matar ou morrer por amor? No caso do policial militar Carlos Rodrigo Filgueira do Nascimento, de 30 anos, a estória por de ser escrita das duas formas. Na noite de ontem, após as 22h, o marido transtornado acabou com a vida dele e da esposa por motivo de separação.



A vítima Fabiana de Melo do Nascimento, 27 anos morreu após levar um tiro na cabeça do seu marido. O crime aconteceu no condomínio Estuário, na praia da Redinha, Zona Norte de Natal.



Após o disparo, transtornado, o policial atirou na sua própria cabeça, sendo ainda socorrido e encaminhado ao hospital Walfredo Gurgel, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Fabiana foi dado entrada no Instituto Médico Legal ás 23:50, seguido do corpo de Carlos, às 00:30.