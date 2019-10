Corinthians vence o Botafogo de 2 a 0 Mesmo com a chuva, mais de 10 mil torcedores compareceram ao Pacaembu.

Em mais uma chuvosa noite paulistana, o Corinthians recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto, no Pacaembu, em partida válida pela terceira rodada do Paulistão 2009. Mesmo sem jogar um grande futebol, o alvinegro do Parque São Jorge conseguiu se manter invicto e vencer pela segunda vez consecutiva na competição – 2 a 0. Quase 10 mil torcedores compareceram ao estádio e presenciaram a vitória corinthiana.



O jogo mal começou e o Timão já se viu em vantagem no marcador. Aos 2mim, Saci cobrou escanteio e Jonílson meteu a mão na bola – pênalti claro. Chicão cobrou com perfeição no canto esquerdo do goleiro Paulo Musse, fazendo 1 a 0.



Mas ao contrário do que se podia esperar, depois de abrir o placar o Corinthians não conseguiu se impor na partida e viu o Botafogo crescer em campo. Por duas vezes os visitantes estiveram perto de marcar, mas Felipe salvou o Timão, que foi para o intervalo em vantagem.



O segundo tempo começou aberto, com as duas equipes se alternando no ataque. Mas aos poucos o Corinthians foi tomando conta do jogo e criando boas chances de marcar, mas pecava nas finalizações e não conseguia colocar a bola para dentro do gol. Isso até os 38min, quando Diogo acertou um belo chute de pé direito de fora da área para fazer 2 a 0 e confirmar a vitória corinthiana.



Agora o Timão se prepara para o próximo desafio pelo Paulistão 2009, sábado, às 17h, novamente no Pacaembu, contra o Oeste.



O Corinthians utilizou Felipe; Alessandro, William, Chicão e André Santos; Cristian, Elias, Saci (Diogo) e Lulinha (Túlio); Otacílio Neto (Fabinho) e Souza



Agência Corinthians