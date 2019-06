Dupla é assassinada após discussão em bar Heberton Araújo e Rildo Gomes foram mortos a tiros depois que o primeiro esbarrou em uma moto. Homem ainda não identificado sacou de arma e efetuou os disparos.

Dois homens foram assassinados a tiros após um deles esbarrar em uma moto que estava estacionada na frente de um bar no bairro Potengi, na zona Norte de Natal. Heberton Araújo da Silva, de 23 anos, e Rildo Gomes da Silva, 21, foram mortos por um homem ainda não identificado pela polícia. O duplo homicídio ocorreu por volta das 0h20 desta segunda-feira (12), na rua da Mangueira.



Segundo informações de agentes da delegacia de plantão da zona Norte, a dupla foi assassinada após Heberton Araújo esbarrar em uma moto.



“Os populares que presenciaram os crimes nos disseram que os dois estavam dançando no bar quando Heberton apenas esbarrou em uma moto que estava no estacionamento. Foi quando um homem se levantou, reclamou do ocorrido, sacou da arma e efetuou os disparos que mataram Heberton e Rildo”, contou um agente.



O autor do duplo homicídio ainda não foi identificado pela polícia e está foragido. Ainda de acordo com agentes da delegacia de plantão, o criminoso é um homem alto, moreno, que usa cavanhaque e vestia camisa amarela na hora dos assassinatos.



Os corpos de Heberton Araújo da Silva e Rildo Gomes da Silva foram levados para o Itep, de onde serão liberados após a necropsia. A Polícia Civil vai investigar o duplo assassinato.