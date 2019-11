Crise na Saúde: SMS encaminha ortopedistas para o Deoclécio Marques Secretário Levis Jales obedeceu à recomendação do Ministério Público para amenizar a calamidade na Saúde. Cinco médicos já foram encaminhados para Parnamirim.

Cinco ortopedistas da Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS) vão passar a trabalhar no hospital Deoclécio Marques, em Parnamirim. A determinação é do secretário de Saúde, Levi Jales, e obedece a uma recomendação do Ministério Público de encaminhar dez médicos ortopedistas para trabalhar na unidade hospitalar.



Levi Jales determinou que cinco ortopedistas deem expediente no Deoclécio Marques. Os nomes dos médicos foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (3). São eles: Kleidson Antônio de Araújo Bastos, Uraí de Oliveira, Ricardo Araújo, Eucimar Pereira Guimarães e Michel Freire de Araújo.



Para tomar a decisão, o secretário Levi Jales também levou em consideração a decretação do estado de calamidade pública na Saúde



A determinação do secretário lembra que o hospital Deoclécio Marques também ficará com a competência de “formar escala de serviço e dar exercício aos referidos servidores, inclusive apurar a freqüência ao serviço”.



O médico que não cumprir a determinação, segundo o texto d aportaria, estaraá cometendo “falta funcional grave e ensejará a abertura do processo administrativo disciplinar”.



A determinação para os médicos trabalharem no Deoclécio Marques vigora “pelo tempo necessário à normalização dos serviços do hospital”.