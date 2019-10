Fernando Mineiro: O PT não é um bloco monolítico, tem diferenças

Fotos Vlademir Alexandre Fernando Mineiro: "Eu não me assusto com as diferenças, eu acho que é da natureza da política"

Único pré-candidato à Prefeitura de Natal registrado no PT até agora, o deputado estadual Fernando Mineiro pode vivenciar uma experiência inédita em 2008: disputar uma prévia partidária para decidir quem representará a legenda na sucessão na capital. Isto porque também se trabalha internamente a candidatura (ainda não assumida oficialmente) da deputada federal Fátima Bezerra.

Aliando esse contexto ao das eleições que apontarão os dirigentes partidários nos planos nacional, estadual e municipal, em dezembro, percebe-se que Fernando Mineiro e Fátima Bezerra estão em lados opostos. Como nunca estiveram.

O deputado estadual garante, porém, que isso está longe de representar uma divisão interna entre o seu grupo e o da parlamentar federal. Ele lembra que já disputou outros processos eleitorais internos contra Fátima e, evocando as particularidades do regimento petista, que esse tipo de cenário é corriqueiro na sigla. Sua tese é de que quanto mais alternativas de candidatos e propostas, mais rico se torna o debate e o próprio PT.

“Ao mesmo tempo em que isso pode ser problemático e gerar brigas, é uma das riquezas do PT”, defende Mineiro, que nesta entrevista também fala sobre o quadro eleitoral de 2008 em Natal e sobre a relação do seu partido com o PSB da governadora Wilma de Faria e do prefeito Carlos Eduardo.

Nominuto — O PT já decidiu ter candidato próprio em Natal no ano que vem. Agora, como o partido vai decidir quem será o candidato?

Fernando Mineiro — A definição do PT será no ano que vem. Aliás, não só do PT, mas de outros partidos. O que o PT decidiu em uma plenária, de forma consensual, é que deve trabalhar para ter candidatura própria. Agora, não sei se no ano que vem haverá esse consenso sobre a candidatura própria. Eu pessoalmente defendo que o PT tenha candidatura própria. Já expressei essa opinião internamente e tenho conversado com os filiados sobre isso. Mas a decisão será do partido, coletiva, como sempre fizemos. Agora, acho que o partido tem uma história e tem projeto para Natal. Como a eleição tem dois turnos, é importante que você ofereça à sociedade várias opções para que a sociedade escolha. Isso fortalece o PT, o processo eleitoral e a decisão da cidade. Isso é positivo. Então, estou trabalhando, primeiro para que o PT tenha candidatura própria. Segundo, para que essa candidatura seja a minha, evidentemente.

NM — Por que o senhor diz que hoje a tese da candidatura própria é consenso e ano que vem pode não ser? Pode haver uma mudança de posição?

FM — Pode haver opiniões diferenciadas dentro do partido. Isso é normal. Estou só levantando uma possibilidade. Hoje, dentro do PT, ninguém expressou nenhuma opinião de que não queira candidatura própria, mas ainda vamos construir esse processo decisório. Eu ficaria surpreso de ver no partido alguém que não queira a candidatura própria.

NM — O deputado federal Rogério Marinho afirmou em entrevista ao Jornal 96 nesta manhã (sexta-feira) que o PSB deve ouvir os aliados antes de decidir se terá ou não candidatura própria. Isso pode ser um estímulo para o PT?

NM — O senhor acha que deve haver reciprocidade do PSB ao PT, pelo apoio que o seu partido deu a candidatos pessebistas em eleições passadas?

FM — É ótimo qualquer posição em que os partidos aliados sinalizem com possibilidades de apoiar a candidatura do PT, mas acho que todos os partidos almejam ter candidaturas próprias, lancem seus candidatos. Não vejo nenhum problema nessa questão. Tenho a opinião de que o PT deve buscar os apoios na base de sustentação do governo Lula, até porque essa é orientação: discutir com os aliados. Todos nós temos interesse que haja aliança e eu penso que o PT, que apoiou as candidaturas do PSB, tanto no segundo turno de 2004, quanto em 2006, tem condições de formar essa aliança.FM — Não é obrigatório, nem é regra, até porque eu não concebo a política de alianças necessariamente como uma questão de reciprocidade. A discussão é política. Mas acho que o PSB governa Natal já há algum tempo e que é importante ter novos olhares e novas maneiras de trabalhar a administração da cidade. Mas somos parceiros do PSB. De modo que eu veria com naturalidade se o PSB vier a apoiar nossa candidatura, assim como vejo com naturalidade se o PSB vier a não apoiar. Não se trata de questão de reciprocidade. Estou muito empenhado em sair da fulanização das eleições do ano que vem. Hoje, a discussão é muito em cima de fulano, de beltrano, e eu quero sair dessa discussão. Quero fazer um debate programático sobre a cidade. Sobre o desenvolvimento da cidade, sobre infra-estrutura, sustentabilidade, educação, saúde e até sobre a segurança. Não vejo a questão da segurança só como uma responsabilidade do Estado. O município tem, sim, um papel a desempenhar nessa área que vá além de manter um corpo de Guarda Municipal. Segurança é um problema da sociedade. É importante avançar também na relação com o governo federal. O governo do presidente Lula foi o que mais fez por Natal e pelo Estado. Não fez mais que sua obrigação, mas é preciso aprofundar essa relação. Serei um candidato que fará a defesa e o diálogo com o governo Lula e com os vários projetos e atores da cidade.

NM — Voltando àquela pergunta inicial, sobre a definição da candidatura do partido, o senhor acredita que essa decisão pode ser consensual ou pode haver prévias internas, se houver mais de uma pretendente à indicação, como antecipou o presidente do diretório municipal, Adriano Gadelha?

FM – Não, isso é independente da previsão do Adriano Gadelha porque é regimental, no PT. Se você tem mais de um candidato, tem que ter prévia. Isso está no regimento, no estatuto do PT.

NM – Mas não pode haver o consenso, com uma discussão interna?

FM – Pode, mas eu acho que é bom ter prévia. Acho que é bom ter escolha. Será bom para o PT de Natal ter mais de um nome como candidato porque aí o filiado e a filiada vão escolher não pela ausência de nomes, vão escolher porque optou por um nome, porque houve uma escolha mesmo. Política não é escolha? Política é escolha. Você faz política afirmando escolhas. Então, ter mais de um nome é bom para o partido. A maioria é que vai decidir. E se a maioria decidir pelo meu nome, eu vou trabalhar com toda força, com toda garra; se decidir por um outro nome, eu vou trabalhar com toda força e com toda garra, do mesmo jeito.

NM – Há quem veja também, não só por conta da candidatura, mas também pela configuração das eleições internas do partido que o PT hoje vive uma divisão aqui no Estado e, principalmente em Natal, como nunca se viu. O senhor e a deputada federal Fátima Bezerra estão em lados opostos internamente, dentro do partido. Como o senhor vê esse tipo de observação?

FM – Olha, se teve alguém que não viu isso é porque nunca olhou para o PT. Em 2005, nós tivemos PED (

Processo de Eleição Direta

), a Fátima apoiava uma chapa e eu apoiei outra.

NM – Mas o senhor nunca foi candidato a prefeito tendo a deputada a candidatura também cogitada...

FM – Eu não tinha questão eleitoral em 2005 e eu estava numa chapa e ela estava em outra. Não tinha questão eleitoral em 2001 e ela estava em uma chapa e eu em outra. Então, esse raciocínio não tem nenhuma sustentação. Se ele fosse verdadeiro, nós estaríamos juntos na chapa interna de 2005. Nós temos agrupamentos e participamos de correntes diferentes nacionalmente e no Estado. Nós temos relação política, como eu tenho com vários outros dirigentes do PT, mas nós participamos de movimentos diferentes. Sempre participamos. E sempre disputamos e divergimos internamente. Não tem nenhum problema. Isso é estranho para quem não conhece nosso processo interno. Ninguém viu porque não olhou. O PT funciona assim, tem vários núcleos internos, vários agrupamentos. Isso é bom. É uma das riquezas do PT, ao mesmo tempo em que é problemático, que dá briga, dá confusão.

NM — Essa fragmentação não enfraquece o partido?

FM — Não, dependendo de como se trabalha. Ter diferenças é muito bom, o PT não é um bloco monolítico. Não é porque eu sou deputado, a Fátima é deputada e o Lula é presidente que a gente decide o que acontece no PT. Somos um dos únicos partidos do mundo que escolhe os seus dirigentes de forma direta. Então, no dia 2 de dezembro teremos eleições dos diretórios municipais, estaduais e nacional. E me perguntam: quem vai ganhar? Quem vai ganhar é o PT, porque isso é positivo, isso garante a riqueza do PT. O processo que estamos vivendo em 2007 é o mesmo de 2005 e eu me coloquei em lado oposto à deputada Fátima, não tem nada a ver com disputa entre nós.

NM — Mas hoje não existe um clima diferente, ou projetos diferentes, em relação a outros anos?

NM — Voltando às eleições de 2008, Como estão as negociações com os aliados?

FM — Não, eu tenho uma afirmação democrática na prática e existem diferenças. Tanto existem que nós estamos disputando em lados diferentes, tanto no cenário nacional como no cenário local. Eu estou colocando meu nome como alternativa do PT e ela deve colocar outro nome. Não tem problema nisso. Eu não me assusto com as diferenças, eu acho que é da natureza da política.FM — A direção municipal conversou com o PCdoB e vem mantendo contato com os demais partidos. Estamos buscando conversas com o PMDB e o PSB. Eu integro uma comissão, mas é a direção municipal quem toca as negociações. Eu serei acionado quando tiverem as reuniões.

NM — Como foi a receptividade do PC do B?

FM — Foi uma conversa positiva, o PC do B reafirmou que também lançará candidatura a prefeito, o ex-vereador George Câmara, que é um bom nome, um nome respeitável, que tem história e conteúdo em relação à cidade. Todo mundo nesse processo vai reafirmar o lançamento da sua candidatura e eu acho que isso é bom. Independente do nome que o PT tenha, eu defendo que o partido apresente as suas propostas para cidade. Temos que fazer um debate em relação ao crescimento de Natal, que hoje recebe grandes investimentos públicos e privados. A administração tem que estar sintonizada com essas questões.

NM — Como estão as discussões sobre o Orçamento do Estado para 2008? Ele, hoje em dia, é mais fiel ao que reza o projeto?

FM — Não é. Eu acho que nós temos uma cultura no Brasil de orçamento ser para o conselheiro do Tribunal de Contas ver e as traças comerem no futuro. É muito formalismo, não existe uma dinâmica. Orçamento no Brasil não é uma peça obrigatória, é mais para prestar contas, passar pela crítica dos Tribunais de Contas, que a gente sabe muito bem que não são essas críticas todas. Então, eu acho que nós temos que mudar essa cultura no Brasil, no Estado e nos municípios. É diferente, sim, de 10 anos atrás. Avançou, mas avançou muito pouco. A sociedade devia debater a questão orçamentária porque discutir política pública sem discutir orçamento é falar de um corpo sem alma. O orçamento é o coração da política pública.

NM — O senhor seria favorável a um modelo de orçamento obrigatório?

FM — Sim, de uma maneira mais transparente, mais dinâmica, de uma linguagem que as pessoas possam entender. Até então, é uma peça muito marcada pelo formalismo que impede que as pessoas compreendam. Mas eu acho que faz parte da cultura brasileira, que é um Estado muito fechado, muito alheio ao povo, onde as pessoas não conseguem compreender como se dá a política pública. Eu acho que tem que mudar, mas existem coisas legais, como o orçamento participativo. Hoje, tem vários sites, por exemplo, onde você acompanha todos os convênios feitos pelo governo federal com os Estados e as cidades. Falta muito ainda. O Betinho (

sociólogo Herbert de Souza

) falava uma frase que eu sempre me lembro dela quando escuto orçamento e que dizia assim: não debater o orçamento é conviver com a silenciosa e criminosa execução orçamentária.

NM — E em relação ao orçamento do Rio Grande do Norte, o senhor concorda com as críticas da oposição de que esse é um governo que arrecada muito e gasta mal?

FM — Eu posso até achar que deva gastar menos ou deva gastar mais, mas o governo é para gastar. A discussão é: que tipo de investimento deveria estar sendo feito? Pessoalmente, acho que deveria se investir na parte de infra-estrutura, na questão do desenvolvimento, na base da saúde, nas políticas públicas. Para fazer política pública, tem que gastar. O Governo do Estado proporcionou um aumento salarial a algumas categorias de servidores públicos, isso é muito importante. Mas ainda tem que melhorar muito, no meu ponto de vista. Acho que tem que focar na educação, na saúde, na segurança pública. Mas existem coisas importantes em parceria com o governo federal.

NM — Percebe-se um esforço do PT no Estado em divulgar mais as ações do governo federal no Rio Grande do Norte e em Natal. Por que se faz isso? Está sendo dado pouco crédito às ações do governo federal?

FM — Isso não é um problema só do Rio Grande do Norte. É muito difícil você encontrar um anúncio das parcerias, e não é só aqui, é geral. Você pega, por exemplo, as obras da ponte (

Forte-Redinha

) que custaram R$ 194 milhões, dos quais R$ 45 milhões foram do orçamento da União. Faltam essas divulgações, é preciso, não no sentido de paternidade da obra, porque a paternidade é do povo, já que a verba provém dos impostos que o povo paga. Mas eu acho que é legal divulgar quais são as parcerias para que as pessoas tenham conhecimento do que o governo está fazendo em Natal. Semana que vem, vou abrir um espaço na minha página da internet para divulgar as ações do governo Lula não só em Natal, mas no Estado todo. Em 2005 e 2006, eu fiz um boletim das ações do governo Lula no Rio Grande do Norte por iniciativa própria. Eu sempre faço isso, mas agora vou dar um tom maior porque as divulgações são muito fragmentadas. Então, é mais que natural que as pessoas não tenham conhecimento das obras conjuntas. Mas isso é natural, é da cultura política. O governo Lula é um grande parceiro de Natal e do Rio Grande do Norte.