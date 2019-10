Procurador do Município se reúne com médicos nesta tarde Encontro com o Ministério Público deverá acontecer depois das conversas com as cooperativas.

O procurador do município de Natal, Bruno Macedo, encontrará com membros das cooperativas médicas, Coopanest e Copmed, para discutir os termos dos contratos que serão assinados com a prefeitura. O encontro será as 17h, no Palácio Felipe Camarão, sede da prefeitura.



Bruno Macedo afirmou que conversou, na manhã desta sexta-feira (30),com as promotoras de saúde, Elaine Cardoso e Iara Pinheiro, e achou melhor avaliar os pontos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), após a conversa com os médicos.