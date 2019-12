Cabo Frio e Americano empatam de 1 a 1

Cabofriense e Americano empataram em 1 a 1, na noite desta terça-feira, no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio, na abertura da quarta rodada da Taça Guanabara. Paulo Henrique marcou para o time de Campos enquanto Fabinho descontou para a equipe da casa. Com dois homens a menos em campo, o empate foi muito comemorado pela equipe Campista que agora soma oito pontos ganhos no Grupo A, enquanto a equipe da Região dos Lagos ficou com quatro pontos. Na próxima rodada, o Americano enfrenta o Madureira, no sábado, fora de casa. Já a Cabofriense volta a jogar no Alair Corrêa, desta vez, contra o Tigres, no domingo.O jogo começou com muitas faltas de ambos os lados. Aos 38 minutos, o volante Siller deu uma cotovelada em Fabinho e foi expulso. Mesmo com um homem a menos em campo, o time de Campos abriu o placar aos 47. Após troca de passes no ataque, Paulo Henrique recebeu na área e, sozinho, chutou com força no canto direito de Flavio: Americano 1 a 0. A Cabofriense voltou para o segundo tempo buscando o empate. Logo aos quatro minutos, Gil também foi expulso. Com dois homens a mais em campo, a Cabofriense não demorou muito para chegar ao empate. Aos 18, Marcelinho cruzou na área para Fabinho, que dominou e chutou para empatar a partida: 1 a 1. Após o gol, a Cabofriense tentou mas não conseguiu furar a retranca do Americano. Final de jogo: Cabofriense 1 x 1 Americano.

Ficha Técnica

Jogo: Cabofriense 1 x 1 Americano

Estádio: Alair Corrêa, em Cabo Frio

Data: 03 de fevereiro

Horário: 19h30min

Cabofriense: Flávio, Nata, João Paulo, Demerson e Gerson; Marcos Marins (Wesley), Márcio e Tenório; Fabinho, Roberto (Marcelinho) e Martinez (Anselmo).

Técnico: Ademir Fonseca.

Americano: Jefferson, Elson, Carlão, Anderson e Paulo Henrique; Gil, Kim, Siller e Eberson (Nirley); Kieza e Diego (Renan).

Técnico: Paulo Marcos