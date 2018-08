Estado terá R$ 16 milhões para equipar todas as Casas de Cultura com museu e biblioteca

No terceiro e último dia de compromissos administrativos em Brasília, a governadora Wilma de Faria recebeu mais uma boa notícia para o Rio Grande do Norte. O Estado vai receber mais de R$ 20 milhões do Programa Mais Cultura para dotar as 25 Casas de Cultura do RN – e outras 20 ainda em construção – com museu, biblioteca, brinquedoteca, núcleo de produção digital e agentes de leitura (que terão papel semelhante ao do agente de saúde, só que em vez de orientações sobre saúde, promoverão rodadas literárias junto à população local, indo de casa em casa).O Ministério da Cultura entrará com dois terços do total dos recursos – cerca de R$ 1 milhão – e o Governo do Estado com uma contrapartida equivalente a 30%, ou pouco mais de R$ 500 mil. A novidade foi anunciada durante audiência da governadora Wilma de Faria nesta quarta-feira (5) com o ministro da Cultura, Juca Ferreira, e o secretário de Políticas Culturais do Ministério, Alfredo Manevy, em Brasília.De acordo com o presidente da Fundação José Augusto (FJA), Crispiniano Neto, a meta do Governo do Estado é dotar todas as cidades do RN com biblioteca até 2010. "Em nosso Estado, 36 municípios ainda não tem biblioteca pública municipal. Até tem a da escola, mas não a do município, aquela que é aberta à população em geral", disse Crispiniano.O ministro da Cultura e secretário-executivo declararam apoio aos projetos do Rio Grande do Norte. Alfredo Manevy afirmou que a meta do Ministério é aumentar todos os anos os recursos destinados ao Estado.Segundo o presidente da FJA, o Estado será dotado de dois grandes pontos de cultura, no valor de R$ 1 milhão cada um, dentro do programa Promoart. Um ponto será voltado exclusivamente para o fomento ao artesanato potiguar e outro, para incentivo à literatura de cordel. "Somando tudo, teremos mais de R$ 20 milhões para a cultura no Rio Grande do Norte até 2010", frisou Crispiniano.A governadora Wilma de Faria foi a Brasília na última segunda-feira (3) para uma série de audiências em Ministérios e Secretarias Nacionais. O objetivo é agilizar a liberação de verbas para o RN previstas no Orçamento Geral da União.

Com informações da Assecom.