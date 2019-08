Urbana: milhões de reais jogados no lixo

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

Diógenes Dantas: Garibaldi Alves diz que não estava "esquentando cadeira" para ninguém.• Na Política: Metade das dívidas da prefeitura é jogada no lixo. Entenda como a Urbana contraiu uma dívida de R$ 66 milhões.• Na Política: Sindicalista denuncia "Máfia do Saco Preto". Fernando Lucena conta como a coleta é "salgada" para aumentar o peso e o preço da tonelada do lixo.• Na Política: História da Urbana é marcada por investigações.• Marcos Alexandre: Virgínia Ferreira nega que administração Carlos Eduardo tenha deixado herança de dívidas.• Na Entrevista: Benes Leocádio, o novo presidente da Femurn, chega para representar os prefeitos com discurso otimista.• Na Cidade: Volta às aulas.• Na Cidade: Interrogatório por videoconferência agora é lei.• Na Cidade: Governo implanta novo programa de combate à seca.• 20 Perguntas: Posse de Obama: Entenda como foi a eleição do primeiro negro na presidência do EUA e o que muda no poder.• Na Energia: Petrobras financiará programa de proteção ambiental em Pirangi.• Na Economia: Vende-se loja de usados: Cresce em Natal número de lojas de carros seminovos fechadas.• Na Geral: PRF registra diminuição em 77% no número de motoristas embriagados• Roberto Guedes: Falta de juízes no RN reflete problema nacional.• No Dois: Shopping-terapia. Quando comprar vira compulsão.• No Estilo: Roberta Sá no espaço natura.• Na Cultura: Só para fumantes. Ensaio de Guillermo Infante celebra ato de fumar charutos e história cubana através de clássicos do cinema e da literatura mundial.• Na Cultura: Neguedmundo: Na batida do ragga.• Na Tecnologia: Potiguares marcam presença na Campus Party 2009• Getúlio Soares destaca o show da banda cover dos Beatles Abblys Road.• Tânia Maria Pinheiro apresenta, em Pessoas que você precisa conhecer melhor, Deth Haak.• Flash Nominuto: Shock Beach em Pirangi.• No Turismo: Campanha quer estimular hospitalidade natalense.• Zenaide Castro: Alimentação fora do lar.• No Esporte: Secretário de esporte, João Ananias, fala de seus projetos e rebate críticas feitas quando foi nomeado por Micarla de Sousa.• No Esporte: Solidariedade em alta: Comitê esportivo contra a fome entra no quarto ano com 14 toneladas de alimentos arrecadadas.• No Esporte: Diversão sobre duas rodas: primeira edição do Passeio Ciclístico "A Caminho do Sol".• Edmo Sinedino: Esperança de um ano melhor para o Campeonato Estadual de futebol.• Alan Oliveira: Olho vivo de Ricardo Teixeira.• Na Gastronomia: Sardinha classe A• Coluna Estar Bem: cirurgia estética