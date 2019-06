Preço do gás boliviano deverá cair 20% O ajuste, feito de três em três meses, segue uma fórmula que inclui uma cesta de preços do petróleo.

Rio de Janeiro - O ajuste trimestral do preço do gás boliviano vendido ao Brasil vai refletir em janeiro a queda da cotação do petróleo, disse o secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, João Souto. O ajuste, feito de três em três meses, segue uma fórmula que inclui uma cesta de preços do petróleo.



"Vai depender também do câmbio, mas a expectativa do governo é de que fique em torno de 20 por cento (a queda de preço)", afirmou Souto à Reuters.



O contrato de importação de gás da Bolívia foi assinado pelo Brasil em 1999 e tem duração de 20 anos. O acordo já foi objeto de conflito entre os dois países, o que fez a Petrobras desenvolver um plano para aumentar a produção de gás no Brasil para reduzir a dependência da Bolívia.



Souto destacou que a queda do preço do petróleo, cuja cotação hoje gira em torno dos 40-50 dólares depois de ter atingido o pico de 147 dólares em meados de 2008, só agora chega ao gás.



"Pela primeira vez em muito tempo a fórmula vai para baixo, porque o petróleo só vinha subindo", explicou o secretário, ressaltando que apesar de o preço ter despencado há meses, o impacto custa a chegar ao consumidor. "O benefício não é instantâneo, demora para chegar ao consumidor", disse o executivo.



Importação reduzida



A Petrobras também decidiu que vai reduzir temporariamente a compra de gás natural da Bolívia, já que o consumo no país deverá cair com o desligamento de usinas termelétricas.



A informação foi confirmada pelo secretário João Souto, que avaliou ser positivo para o país a redução de compra do gás boliviano neste momento.



"As térmicas a gás estavam sendo acionadas sem necessidade. Assim, você ajuda a mandar menos dólares para a Bolívia, ajuda na balança comercial", disse Souto.



O desligamento das usinas térmicas a gás correspondem a um volume de geração de energia de 3,5 mil megawatts e será comunicado oficialmente na sexta-feira, na reunião do Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico.



O volume de gás boliviano que deixará de ser comprado corresponde a cerca de 30% do total de 30 milhões de metros cúbicos diários, mas, segundo Souto, isso dependerá do comportamento diário de mercado.



"A Petrobras tem que pagar por 70% do gás, o resto é flexível, o que importa é a média do mês...pode ser que um dia compre 24 (milhões de metros cúbicos) e outro dia 19 (milhões de metros cúbicos), vai depender do mercado", informou.



Fonte: Reuters