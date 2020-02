PMDB ajudará Micarla a conseguir recursos em Brasília, diz Hermano

Fotos: Gabriela Duarte

“Nós já fizemos isso ao conseguir duas audiências com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão”, comentou hoje (12) o vereador durante entrevista ao Jornal 96 , daMorais afirmou que com a migração da oposição para a situação – o PMDB fez campanha para a deputada federal Fátima Bezerra (PT), principal adversária da pevista – o partido poderá ajudar “efetivamente” a resolver os problemas de Natal, e que não foram negociados cargos em troca.“Pedimos a Micarla de Sousa que acatasse nossas sugestões de plano de governo", explicou o vereador, acrescentando que ela assinou um documento em que concordava com soluções para a saúde, trânsito e educação, entre outros.Quando questionado sobre a obviedade das exigências, o entrevistado usou a frase “não queremos inventar a roda”, que ficou famosa durante a campanha eleitoral por ter sido usada pela então candidata do PV a cada declaração.Ele admitiu, no entanto, que "basta um gesto" de Micarla para que seu partido entre na máquina administrativa. "Mas isso fica em segundo plano. O que queremos é ser ouvidos", garantiu.Confira abaixo a entrevista concedida ao portal Jornal 96 desta quinta-feira (12).