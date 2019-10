Corpo de mulher estuprada e afogada é encontrado em Macau Pescadores encontraram corpo de Daiana Cristina com a cabeça enterrada dentro do manguezal. Principal suspeito é o ex-companheiro da vítima.

O corpo de uma mulher sem roupa e com marcas de agressão por todo o corpo foi encontrado por pescadores na manhã desta sexta-feira (30) na cidade de Macau. A vítima foi identificada como Daiana Cristina da Silva, de 22 anos.



Segundo informações da polícia, o corpo estava em um mangue que fica perto da Rua Pedro Lopes de Araújo. O local é utilizado para pesca e coleta de mariscos. A forma como ela foi morta apresenta requintes de crueldade.



Além das agressões pelo corpo, Daiana Cristina estava com a cabeça enterrada em um buraco onde os pescadores depositam os cascos de mariscos.



Uma equipe do Instituto Técnico-Científico de Polícia (ITEP) se deslocou até Macau para fazer os primeiros levantamentos no local e retirar o corpo. De acordo com informações dos peritos, a vítima foi estuprada e, em seguida, afogada.



Ainda de acordo com a polícia, Daiane Cristina tinha envolvimento com drogas e o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, com quem ela esteve até as primeiras horas da madrugada desta sexta-feira.



O caso será investigado pela Delegacia de Macau, que tem à frente o delegado Clayton Pinho. Até o momento, o suspeito do crime não foi encontrado pela polícia.