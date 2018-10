Rogério Marinho diz que PSB vem “tapando o sol com peneira” Deputado reafirma que é difícil permanência no partido e que legenda precisa admitir erros desta eleição.

O deputado federal Rogério Marinho (PSB) voltou a criticar a postura do PSB. Em entrevista ao Jornal do Dia, da TV Ponta Negra, o parlamentar afirmou que o partido precisa admitir erros desta eleição e o fracasso da legenda nas urnas, o que não vem sendo feito por líderes da legenda.



Reafirmando a intenção de discutir seu futuro na legenda com o presidente nacional do PSB, Eduardo Campos (PE), Rogério Marinho disse que é muito difícil a sua permanência na legenda. Segundo o parlamentar, muitas pessoas dentro do partido não falam publicamente sobre a sua situação no grupo, mas demonstram intenção de retirar Marinho da vida pública.



“Na boca pequena vejo isso (perseguição). Dizem até que querem me negar a legenda para disputar a próxima eleição, como forma de me tirar de vez da vida pública. Acho difícil que continue no partido, porque não é salutar que permaneçamos no mesmo lugar se estamos incomodados reciprocamente”, acusou.



Rogério Marinho também criticou a postura de membros do PSB que foram à imprensa dizer que o partido teria saído fortalecido do pleito deste ano. Na opinião do deputado, o PSB foi derrotado nas eleições.



“Não se pode ficar tapando o sol com a peneira. O PSB não saiu vitorioso nesta eleição. É necessário que se admitam os erros”, disse o deputado.