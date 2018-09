Santos reencontra a vitória ao bater reservas do Inter por 1 a 0 A equipe do litoral abriu seis pontos para longe da zona da degola.

O Santos venceu o time reserva do Internacional-RS por 1 a 0 neste domingo, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa os alvinegros na 13ª colocação, com 43 pontos, ainda fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Com relação ao rebaixamento, a equipe do litoral abriu seis pontos para a zona da degola. Já os gaúchos ficaram em sétimo, com 51.



O Santos tentava reencontrar a vitória depois de ter empatado com o Sport, em Recife, e perdido para Palmeiras, em casa, e Vasco, no Rio de Janeiro. O técnico Márcio Fernandes, porém, tinha os desfalques de Fábio Costa e Rodrigo Souto, suspensos, além de Fabiano Eller, machucado.

Do outro lado, voltado para a disputa da Copa Sul Americana, competição na qual venceu o Chivas, no México, por 2 a 0, pela partida de ida das semifinais, e voltará a campo na próxima quarta-feira, no Beira Rio, o Internacional entrou com um time formado por jogadores reservas. Dos titulares, apenas o goleiro Lauro.



Mesmo assim, os colorados tinham jogadores conhecidos do público paulista, como o lateral-esquerdo Gustavo Nery, que já passou pela Vila Belmiro, e o atacante Daniel Carvalho.



Com a possibilidade de a próxima Sul-Americana dar uma vaga ao campeão na Libertadores a partir do ano que vem, os santistas passaram a valorizar ainda mais a classificação para o torneio, em um ano que os títulos não apareceram na Baixada Santista.



Na próxima rodada, O Santos enfrenta o Coritiba, fora de casa, no sábado. Já o Inter recebe o Fluminense, no domingo.



SANTOS

Douglas; Wendel, Adaílton, Domingos e Kleber (Adriano); Roberto Brum, Pará, Bida e Molina (Quiñonez); Cuevas (Michael) e Kléber Pereira

Técnico: Márcio Fernandes



INTERNACIONAL

Lauro; Bustos, Danny Morais, Orozco e Gustavo Nery; Sandro, Maycon, Rosinei e Taison (Walter); Daniel Carvalho e Guto

Técnico: Tite



Data: 16/11/2008 (domingo)

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos/SP

Árbitro: Heber Roberto Lopes (PR)

Assistentes: José Amilton Pontarolo (PR) e José Carlos Dias Passos (PR)



Com informações do UOL Esporte