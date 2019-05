Reformas do Machadão e Machadinho atrasam

Camilla Kateb “Só falta agora assinar a ordem de serviço.", informou Ney Dias.

As reformas mudarão o piso do ginásio para o mesmo usado nos ginásios da liga de basquete profissional norte-americana (NBA). Já a cobertura do ginásio sofrerá inclinação, aproveitando a atual estrutura.As novas instalações do estádio Machadão, também previstas para o fim do ano, trarão quatro torres de iluminação, dois placares eletrônicos e uma melhora na situação crítica do gramado, que vem sofrendo com problemas de drenagem.

Placar

O secretário de Esportes e Lazer de Natal, Ney Dias, conversou com a reportagem dohoje (29) e anunciou que o vencedor da licitação do novo placar eletrônico do Machadão, cujo projeto inicial é no valor de R$ 480 mil.“Quem venceu foi uma empresa de Minas Gerais, que já está no mercado há 25 anos, e foi responsável pelos placares dos estádios do Mineirão e Bezerrão. Ela iniciará a montagem dos dois placares na nova administração. Eles ficarão frente a frente”, declarou o secretário.“Só falta agora assinar a ordem de serviço e, antes do dia 31, será iniciada a montagem”, informou Ney Dias.O secretário também anunciou que está prevista para hoje (29) a assinatura da licitação para a construção e instalação das quatro torres de iluminação do estádio, além da cobertura do ginásio Machadinho.“Temos um convênio assinado com o Ministério dos Esportes, por intermédio da Caixa Federal, no valor de R$ 3 milhões e vamos encerrar a nossa gestão da SEL com quatro obras licitadas” , disse.O novo titular da SEL será o médico veterinário João Ananias, o Joca, anunciado pela prefeita eleita Micarla de Sousa.