Indulto de Natal beneficia cerca de 160 mil presos em todo o país As regras do indulto natalino de 2008 foram publicadas ontem (23) no Diário Oficial da União.

Brasília - Cerca de 160 mil presos em todo o país deixaram as penitenciárias nesta quarta-feira (24) para passar o Natal com a família. No Distrito Federal, mais de mil presos saíram nesta manhã do Complexo Penitenciário da Papuda.



Para receber o indulto, o detento deve ter bom comportamento, ser paraplégico, tetraplégico ou portador de cegueira completa, ser mãe com filhos menores de 14 anos e ter cumprido pelo menos dois quintos da pena em regime fechado ou semi-aberto.



As regras do indulto natalino de 2008 foram publicadas ontem (23) no Diário Oficial da União. Neste ano, o decreto também concedeu clemência aos presos que cumprem medida de segurança (internação em hospitais de custódia) e aos envolvidos no tráfico de entorpecentes, desde que não pertençam ao crime organizado.



Os presos beneficiados devem voltar na sexta-feira (26) para as penitenciárias. Na próxima quarta-feira (31), haverá o indulto de ano-novo.