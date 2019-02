Fórum de Integração do Legislativo será realizado em Natal

Vlademir Alexandre Garibaldi abrirá Fórum de Integração Legislativa em Natal.

A partir de 2009, muitos dos eleitos assumem um mandato político pela primeira vez e por isso, ainda carregam algumas dúvidas relacionadas as suas funções. Para esclarecer um pouco sobre este universo do qual passarão a fazer parte é que o evento foi idealizado.A programação prevê uma série de palestras ministradas pelos consultores legislativos do Senado Federal. Entre os temas, destacamos: "Uma visão da História Política do Brasil: o Papel dos Municípios", "Como Legislar no seu Município", "Nepotismo: o Que Pode e o Que Não Pode", "O Tribunal de Contas e o Controle Externo", "Elaboração do Orçamento e obtenção de Recursos Federais".O evento será transmitido em videoconferência para todas as Assembléias Legislativas do país e pelo Portal Interlegis. O primeiro-secretário do Senado, Efraim Morais (DEM-PB), diretor-geral da Interlegis, também participará do Fórum de Integração do Legislativo.