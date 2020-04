Mineiro diz que crise entre Executivo e Legislativo é artificial

Vlademir Alexandre Mineiro cobra informações sobre emendas encartadas ao OGE 2009.

Autor de uma emenda que diminuía para 8% o limite de remanejamento dos recursos do estado, Fernando Mineiro declinou de sua proposta devido a uma outra emenda apresentada pelos demais parlamentares. O deputado, no entanto, diz que sua proposta foi estudada e não prejudicaria em nada as ações do Governo.“Desde que eu era vereador que apresento emendas para diminuir o limite de remanejamento, mas nem sempre consigo. Dessa vez, quando eu ia apresentar, o deputado Raimundo Fernandes (PMN) disse que havia uma emenda de 5%. Achei melhor ainda”, explicou o deputado.Segundo o deputado, o remanejamento para 2007 era de, no máximo, 7,9% e por isso ele buscava apresentar uma emenda de 8%. Porém, mesmo com a diminuição para 5%, Mineiro afirma que não há como engessar as ações do Governo.“Não tem nenhuma alteração substantiva, e fizemos as mudanças para contribuir. O limite de remanejamento é bom para o Governo, porque ele fica mais simples de se cumprir e mais fiscalizável. Essa crise é uma crise artificial”, avalia.O parlamentar também cobrou a divulgação dos conteúdos das emendas e dos vetos do Executivo. Para ele, não haverá problema para a manutenção dos vetos da governadora, “desde que sejam apresentadas justificativas técnicas”. “Se não formos convencidos, derrubamos os vetos, sem problema nenhum”, garantiu Mineiro.