Fábio Faria minimiza críticas de Felipe Maia à reunião da bancada governista em Brasília

Gabriela Duarte Fábio Faria diz que oposição também terá voz na discussão das emendas de bancada.

Após a reunião entre sete dos 11 parlamentares federais do estado, estando excluídos apenas os quatro membros do DEM (Felipe Maia, Betinho Rosado, Rosalba Ciarlini e José Agripino), o deputado Felipe Maia disse que o “estado não está dividido em oposição e situação”, criticando a exclusão do grupo oposicionista do encontro. Contudo, Fábio Faria argumentou que os membros do DEM também terão participação efetiva na discussão das prioridades do Rio Grande do Norte no Orçamento Geral da União.“Em todas as bancadas de todos os estados é comum que os aliados do Governo do Estado estejam reunidos antes da reunião completa da bancada. Na reunião geral de bancada, que será na quarta-feira (12), todos serão ouvidos, e a governadora quer a contribuição de todos”, disse Faria.Os parlamentares potiguares estarão definindo o destino das emendas coletivas da bancada na reunião geral desta semana. A governadora elencou alguma prioridades, que provavelmente deverão ser acatadas pelos parlamentares potiguares em Brasília.