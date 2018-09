Márcia Maia: Temos que escutar os vereadores

Vlademir Alexandre Márcia Maia quer unificação do PSB.

Os vereadores Salatiel de Souza e Enildo Alves, ambos do PSB, não escondem a insatisfação com a legenda. A fidelidade partidária não facilita nem um pouco a situação deles que devem permanecer ou podem perder o o mandato.Mas o fato de continuarem no partido - mesmo sem concordarem com os rumos que tomou nas últimas eleições, ao optar pela formalização de alianças com outros partidos em vez de lançar a candidatura própria - os parlamentares fazem fortes críticas e, falam do enfraquecimento do PSB.Enildo Alves chegou a declarar que “não tinha PSB, nem governadora que o impedisse de colaborar com Micarla”.Os militantes que concordaram com a decisão do diretório entenderam as palavras do vereador como uma afronta. A partir daí começaram os questionamentos quanto ao que seria feito para por fim as intrigas dentro do partido.“Nós propomos uma disputa democrática, venceu os que acreditavam, dentro de uma posição ideológica, que o melhor seria fazer uma aliança com outros partidos. Isso deveria ter sido seguido, mas alguns vereadores não seguiram esse resultado que foi de uma eleição com acompanhamento da Executiva Nacional”, relembra Márcia Maia que conduziu os trabalhos no dia da convenção.A governadora está voltada para as decisões administrativas. A sua gestão, na reta final precisa de maior atenção. O prefeito, que é o presidente municipal da legenda, em fim de mandato, está envolvido com a transição. Então, sobrou para quem?Márcia Maia, que é a vice-presidente do diretório municipal mais uma vez tenta apaziguar as divergências internas que segundo ela “são comuns e ocorrem em todos os partidos”. Coerente a deputada não toma uma posição definida, mas defende que é preciso “ouvir” os vereadores.“O partido tem que ter uma posição coesa e respeitar uma posição unificada na Câmara Municipal. O PSB fará uma oposição responsável, será independente”, adianta.Na opinião da deputada, o PSB, “como estão dizendo esses vereadores” não saiu enfraquecido das eleições.“A nossa legenda foi a que mais elegeu vereadores no Rio Grande do Norte e a segunda no país”.A reunião para ajustar os ponteiros será realizada, mas Márcia só não sabe dizer quando. Segundo ela, além “do futuro do partido”, também será discutida a eleição para Presidência da Câmara Municipal.