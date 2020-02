Flamengo enfrenta o Boavista com time modificado O técnico Cuca manteve a estratégia de poupar a maioria dos titulares, já que o clube está classificado à segunda fase

Depois do treinamento tático de ontem (terça-feira) à tarde, na Gávea, o técnico Cuca confirmou a equipe titular que enfrenta o Boavista, nesta quarta-feira (11), no Maracanã.



Mesmo optando por uma equipe mista, o treinador garantiu que o rubro-negro vai muito forte para enfrentar a equipe de Saquarema.



“Não estou colocando uma equipe reserva. Estou escalando uma equipe forte, com grandes jogadores. O nosso objetivo é vencer o Boavista, que para mim é uns dos times mais fortes do nosso grupo, e garantir a primeira colocação do Grupo B. O primeiro lugar tem alguns privilégios e vamos em busca deles. Os jogadores que vão entrar estão muito motivados e preparados”.



Segundo Cuca, os jogadores que serão poupados do jogo de quarta-feira farão um trabalho físico e técnico muito forte.



“O pessoal que está saindo não está sendo poupado. Eles foram avaliados pela comissão e farão alguns trabalhos específicos. Vão trabalhar forte para estarem preparados para as semifinais”.



O técnico rubro-negro aproveitou a entrevista coletiva para elogiar Douglas e Everton Silva, que farão na quarta-feira a suas estréias com a camisa do Flamengo.



-“São dois bons jogadores. O Douglas fez um belíssimo campeonato da Série B ano passado. É muito bom na marcação e tem uma saída rápida pela lateral. Já o Everton Silva não chegou aqui por acaso. Foi avaliado e tem muito potencial. Veio do Friburguense e tem muita força e explosão. A torcida vai gostar”



Capitão

Depois do treinamento técnico de hoje à tarde, na Gávea, o capitão Fábio Luciano lembrou a importância de o Flamengo conseguir uma vitória no jogo de amanhã, contra o Boavista, no Maracanã.



Segundo o jogador, um resultado positivo garante o rubro-negro como o primeiro colocado do Grupo B da Taça Guanabara.



“Talvez se já tivéssemos garantido a primeira colocação o Cuca pouparia todo mundo. Mas será um jogo muito importante, por isso eu, o Angelim, o Zé Roberto e o Bruno vamos para o jogo. Ainda teremos grandes jogadores em campo, como o Kleberson, Jônatas e Josiel. O Flamengo vai forte em busca da vitória. Como o Botafogo venceu o último jogo deles, a gente tem a obrigação de vencer o Boavista e garantir a primeira colocação no grupo”.



O camisa 3 da Gávea elogiou Everton Silva e Douglas, que farão amanhã as suas estréias com a camisa do Flamengo.

“São dois grandes jogadores e vão corresponder. Estamos conversando com eles para passar tranqüilidade e confiança. Acredito que vamos sentir um pouco a falta de entrosamento, mas são jogadores que podem superar isso com a boa qualidade técnica que eles possuem", falou.



Jogos de hoje

16h - Mesquita x Macaé

16h - Bangu x Volta Redonda

19h30 - Vasco da Gama x Cabofriense

22h - Flamengo x Boavista