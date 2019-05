Aliados de Dickson Nasser apresentam carta de princípios e propostas a Natal

Elpídio Júnior Vereadores apresentaram carta de princípios e propostas durante almoço em churrascaria da cidade.

Um dos principais pontos da carta de princípios e propostas é o fim da reeleição. Justificando que visa garantir a alternância do poder, os vereadores que deverão compor a nova Mesa Diretora comprometeram-se a extinguir a possibilidade de que um presidente seja reeleito, mesmo sendo de uma legislatura para outra. Dickson disputa o cargo por ter “herdado” a Presidência, já que Rogério Marinho (PSB) deixou a função para ser deputado federal.Outras propostas dizem respeito à comunicação da Câmara Municipal. A TV Câmara, criada durante a gestão de Renato Dantas (PMDB), poderá ter o seu sinal aberto. Esse é um compromisso dos parlamentares, que também irão trabalhar pela implantação da Rádio Câmara, que já está em fase experimental no próprio site do Legislativo Municipal.Sobre a transparência, um dos pontos defendidos pelos vereadores que assinaram o documento, os parlamentares se comprometeram a instalar o Portal da Transparência na Casa. No próprio site da CMN os vereadores pretendem divulgar os trabalhos das comissões permanentes, balancetes mensais das receitas e gastos da Casa, além das nomeações e exonerações dos cargos comissionados, que são disponibilizados no Diário Oficial do Município devido a uma lei deste ano.Além da manutenção e ampliação dos programas que já foram instalados durante a administração de Dickson Nasser, como a Câmara nos Bairros (Câmara Itinerante), Procuradoria Comunitária, Telecentros, Biblioteca Pública e cursos de qualificação na Escola Miguel Arraes, os 11 vereadores também se comprometeram a instalar a Ouvidoria da Câmara. A proposta, de acordo com os parlamentares, “visa garantir um canal de diálogo e de recepção do que pensa e espera a sociedade natalense da Câmara Municipal”.Os onze vereadores que assinaram o documento e garantem que vão “lutar pela transparência, moral, ética e compromisso com a sociedade na melhoria da cidade” foram Adão Eridan (PR), Adenúbio Melo (PSB), Albert Dickson (PP), Bispo Francisco de Assis (PSB), Chagas Catarino (PP), Dickson Nasser (PSB), Júlio Protásio (PSB), Enildo Alves (PSB), Sargento Regina (PDT), Maurício Gurgel (PHS) e Paulo Wagner (PV).A carta de princípios e propostas será entregue ao presidente da OAB na quarta-feira (31).