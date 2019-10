Fátima critica PMDB, mas garante voto para Michel Temer

Arquivo Fátima Bezerra: "Há um descontentamento por parte dos deputados do PT".

Única parlamentar federal potiguar do PT, Fátima Bezerra diz que a postura do PMDB em disputar o comando das duas casas legislativas, por mais que seja legítima, não é o mais adequado para a boa convivência entre os partidos no Congresso Nacional.“Seria mais saudável o PMDB ficar com a Presidência da Câmara e o PT a do Senado. Seria bom para o equilíbrio federativo. Não é bom um partido ter um poder tão grande”, criticou a deputada.Apesar da insatisfação, a deputada vai votar em Temer por seguir a orientação do PT, que não alterou a posição depois da candidatura de José Sarney (PMDB/AP) ao comando do Senado. Contudo, a insatisfação dos parlamentares faz com que a bancada provavelmente vá desunida para a disputa.“Há muitos deputados que estão insatisfeitos com a postura do PMDB. Há o descontentamento e só posso garantir o meu voto. Os demais, eu não sei”, disse a parlamentar.Na opinião de Fátima, se Michel Temer não conseguir vencer no primeiro turno (somando mais de 256 votos), a disputa no segundo turno será bastante apertada