Heriberto da Cunha se apresenta ao ABC no dia 2 de Janeiro

O novo técnico do ABC, Heriberto da Cunha, se apresenta ao clube no dia 2 de Janeiro. Judas Tadeu, presidente, informou à reportagem do portal Nominuto.com que está mantendo contato com treinador todos os dias, na parte da manhã, por volta das 10h e depois, à noite, às 19h.



Em conjunto com o treinador, apesar do sigilo, sabe-se que o presidente estuda nomes, analisa possibilidades, tentando acelerar o processo de montagem do novo elenco abcdista. Com a saída dos principais jogadores que disputaram a Série B, a Frasqueira cobra a aquisição de bons valores para a conquista do campeonato estadual.



Tadeu confirmou a contrataqção de Heriberto da Cunha para dirigir o time na temporada de 2009 no início da tarde de sábado (13). Ele substitui Arthur Neto, que havia acertado seu ingresso no Botafogo-SP antes mesmo do término da Série B.