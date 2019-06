Roma está quase acertado com o América

Vlademir Alexandre Marcus Vinícius Meira Pires praticamente acertou com o meia Roma

O diretor de futebol do confirmou que está descartada a possibilidade do América contar com o meia Rinaldo. (ex-Fortaleza). "Não houve acerto para que chegássemos a um acerto financeiro e ficou praticamente impossíve a sua vinda", admitiu.Quanto ao meia Geraldo, o dirigente americano disse que vai aguardar até a próxima sexta-feira um contato do jogador. "Geraldo tem uma proposta muito boa para jogar nos Estados Unidos e pediu mais um prazo para responder se aceita vim jogar no América. Agora eu vou esperar ele me ligar e aguardo só até sexta", esclareceuO América venceu a Seleçao de Macaíba agora à tarde no CT Abílio Medeiros, em Parnamirim, pelo placar de 4x0. Dentro de mais alguns minutos estaremos trazendos todos os detalhes do primeiro amistoso da temporada.Com informações do blog vermelho de paixão