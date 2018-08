"Trova Inovadora" é considerada melhor canção do FUC

Isabela Santos Elizabeth Machado canta sua música.

O segundo lugar ficou com o pop-rock Andar, do futuro médico João Paulo F. Lira de Holanda. E quem saiu com a terceira classificação foi a música Berço da Cultura Potiguar, composta por Hailton Alves Ferreira, que cursa Geografia na UFRN.Já para o público, a melhor música foi Menos um (Caranguejo), do estudante de Artes Cênicas (UFRN) Klécio Adriano da Silva. Ao final das apresentações, foram distribuídas cédulas com a lista nominal das canções para a escolha da melhor música e do melhor intérprete de acordo com o júri popular.A banda Pano pra Mangue, que apresentou a música, foi formada exclusivamente para o festival. Klécio também foi escolhido como melhor intérprete, mas não se considera cantor.“Eu não sou cantor e nós não somos uma banda. Mas agora estamos pensando em dar continuidade ao projeto”, fala animado.Na noite, duas representantes da música norte-riograndense foram homenageadas. Glorinha Oliveira e Crystal receberam troféus dos oraganizadores. A segunda, não compareceu e foi representada por sua amiga Tiquinha, da banda Rosa de Pedra.Também foi homegeado o diretor musical da FM Universitária, Enoque Domingos, que estava entre os jurados e subiu ao palco surpreso.Outras surpresas foram a presença de Pedrinho Mendes, que havia sido homenageado na sexta-feira (7), por meio de sua tia/mãe Marilande Rego Mendes, e foi receber pessoalmente o troféu durante a final. E a participação de Babau no show de Galvão Filho.